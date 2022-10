Kováčová a Makov sa nezhodli na termíne dohrávky. Vedeli, prečo a čo robia, hnevá sa tréner Prameňa

Futbalisti Kováčovej na dohrávku do Makova ani nevycestovali a vyšli z toho najhoršie ako mohli.

KOVÁČOVÁ. Futbalisti ŠK Prameň Kováčová vycestovali v 8. kole do približne 150 kilometrov vzdialeného Makova na ďalší zápas Majstrovstiev regiónu Stred, teda štvrtej ligy. Na tom by nebolo nič neobvyklé, keby tam nemerali cestu zbytočne.

Po niekoľkodňových výdatných dažďoch ihrisko jednoducho nebolo spôsobilé pre odohranie zápasu. Pochopiteľne, stáva sa aj to. Ide však o to, akým spôsobom sa to celé udialo.

„Na zápas 8. kola sme vycestovali do Makova. Stretnutie sa odložilo pre nespôsobilé ihrisko, lenže domáci sa neunúvali nás informovať o tomto fakte, takže sme zbytočne minuli peniaze na cestu a stravu,“ hneval sa tréner Kováčovej Roman Biba.

Zástupcovia oboch tímov sa tak snažili nájsť vhodný termín na dohratie tohto duelu. A nejako sa nezhodli. Makov navrhoval termín dohratia zápasu počas týždňa, Kováčová chcela, aby sa tento duel odohral cez sviatok 1. novembra.