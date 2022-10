Futbalový servis: Zvolen stúpa. Detva otočila zápas s desiatimi hráčmi, D. Niva zdolala favorita

Všetko podstatné na jednom mieste od IV. ligy po II. triedu. Nechýba ani regionálna jedenástka kola a osobnosť I. triedy.

Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga

Čadca – Zvolen 0:1 (0:0)

Gól: 47. J. Nosko. R Valíček, 200 divákov

Zvolen: R. Tatár – V. Tóth, S. Molnár, D. Kalmár (90. M. Štefko), M. Bobok (89. Marko Sudimak), P. Telúch, D. Blahutiak (70. F. Sylvester), J. Nosko, G. Snitka (90. D. Zholdasbay), Jakub Sudimak (70. M. Muráň), P. Solivajs

Zvolenčania nastúpili na zápas proti Čadci veľmi dobre taktický pripravení, čo sa prejavovalo na ihrisku od úvodného hvizdu. Úvodné dejstvo bolo taktické a hralo sa viac medzi oboma šestnástkami. Zvolen prevýšil mladé mužstvo domácich vo všetkých herných činnostiach. Hostia nepúšťali súpera do vyložených príležitostí, s výnimkou jednej v prvom polčase. Dobrú streleckú príležitosť MFK mal v prvom dejstve Molnár po štandardnej situácii, Sudimak zas trafil brvno.

Zvolenu vyšiel vstup do druhého polčasu. Z úvodnej rozohrávky získali hostia štandardnú situáciu pred šestnástkou súpera, z ktorej následne padol gól, centrovanú loptu vyrazil domáci brankár pred seba a za jeho chrbát ju dorazil Ján Nosko.

Po tomto momente sa snažili hostia kontrolovať priebeh hry, vypracovali si ďalšie tri čisté gólové príležitosti, ktoré mali využiť, pretože v závere na to skoro doplatili, keď pár minút pred koncom si skoro dali vlastenca. Napokon sa tak nestalo a Zvolen sa tešil z druhej výhry po sebe na ihrisku súpera.

Dušan Tóth, tréner MF Zvolen: „O výsledku zápasu rozhodla veľmi dobrá taktická príprava. Naša výhra je jednoznačne zaslúžená. Aj súper ukázal svoju kvalitu, ale potvrdilo sa to, čo hráčom hovorím stále – súper môže hrať len to, čo mu my dovolíme. Prevýšili sme ich vo všetkých herných situáciách. Čadca má mladé mužstvo a my sme ich dokázali ubehať a v strede ihriska zdvojovať a strojovať a to bolo rozhodujúce.“

Staškov – Kováčová 1:1 (0:0)

Góly: 74. R. Lysík – 81. P. Paulovčík. R Konček, 100 divákov

Kováčová: A. Tuček – M. Laurinc, T. Janeček, J. Slovák, P. Majerčík, P. Paulovčík, J. Hámorník (69. M. Macko), R. Duda, V. Bobor, M. Melišík (62. F. Fejerčák), M. Vronský (90. A. Bartoš)

Od úvodu sa hral vyrovnaný a bojovný zápas, prvých 5 minút bolo v réžii Staškova, ale tlak domácich Prameň ustál. Kováčová bola mierne futbalovejšia, snažila sa hrať na prihrávky po zemi. Domáci sa snažili hrať na nakopávané lopty a hrozili zo štandardiek. Neskôr v zápase si hostia vypracovali dve veľmi dobré príležitosti.

Najskôr sa po kolmej prihrávke dostal za obrannú líniu domácich Bobor, ale s jeho strelou si gólman Staškova poradil. O niekoľko minút sa prezentoval dobrou strelou do vinkla spoza pokutového územia Laurinec, ale brankár Kulich podržal svoj tím. Do polčasu mala Kováčová ešte ďalšie dve dobré šance.