Jančová sa posunula o level vyššie, je v tíme s Robinsonovou. Uvidíme ju vo Svetovom pohári?

ZVOLEN. Nová lyžiarska sezóna je už doslova za rohom. Všetky zraky slovenských fanúšikov sa pochopiteľne budú upierať na Petru Vlhovú a bratov Žampovcov. No Slovensko bude mať aj iné žiarivé želiezka v ohni. Na mysli máme 19-ročnú Zvolenčanku a členku VŠC Dukla Banská Bystrica Rebeku Jančovú.

Nadchádzajúca sezóna 2022/2023 bude mať okrem pretekov Svetového pohára jeden vrchol v podobe Majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní, ktoré sa uskutočnia 6. až 19. februára vo francúzskych strediskách Méribel a Coruchevel. Juniorský šampionát sa uskutoční od 17. do 26. januára v Rakúsku.

