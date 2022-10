Nechoďte ďaleko, nečakajte dlho...

Gynekológia v Detve prijíma nové pacientky.

Dostupná zdravotná starostlivosť je diskutovanou témou na celom Slovensku. Problém s plnými čakárňami a prepracovaným personálom ambulancií riešia takmer všetky nemocnice, regionálne nevynímajúc. Opačným príkladom je gynekologická ambulancia v Detve, ktorú tento rok otvorila Nemocnica AGEL vo Zvolene. Zabudnite na dlhé čakanie na vyšetrenie, k dispozícii sme pacientkam rýchlo.

Ambulancia tak vyšla v ústrety mnohým ženám, pre ktorých je dochádzanie do Zvolena problémom. A nie sú to len staršie ženy, ale často aj mladšie ročníky, či maminky na materskej dovolenke. Toto vyhovuje aj pacientke Anne. „K pánovi doktorovi Viliamovi Štiefelovi som prestúpila ešte vo februári tohto roka, tesne po otvorení v meste. Najviac mi vyhovovala blízkosť. Som z menšej dedinky pri Detve a keďže nemám auto, je pre mňa ľahšie prísť medzimestskou dopravou priamo do Detvy ako napríklad do Zvolena,“ hovorí Anna, ktorá si nevie vynachváliť aj profesionalitu a ľudský prístup lekára. „S partnerom sme sa už dlhšiu dobu pokúšali o bábätko. Až tu som našla odvahu zdôveriť sa lekárovi a informovať sa, v čom by mohol byť problém. Teraz už situáciu riešime odborne a dúfame, že sa nám to čoskoro podarí,“ uzavrela Anna.

Pacientky do ambulancie chodia z rôznych príčin. „Najčastejšie je záujem o preventívne prehliadky. Možno vďaka blízkosti v regióne, možno aj vďaka našej osvete prišli aj pacientky, ktoré na prehliadke neboli niekoľko rokov. A to je veľmi dôležité. Prevenciou sa dá predísť vážnym ochoreniam a včasnou diagnostikou je väčšia šanca na úspešnú liečbu,“ hovorí MUDr. Viliam Štiefel. Jeho dôveru si získali už aj budúce mamičky, ktoré k nemu prestúpili počas tehotenstva. Ambulancia totiž poskytuje aj kvalitnú starostlivosť pre tehotné ženy, vrátane sonografických vyšetrení, či základný prenatálny screening, teda aktívne vyhľadávanie geneticky poškodených plodov a hrubých morfologických anomálií s možnosťou poskytnúť pacientkam kontakt na vyšetrenie expertným sonografistom a genetické vyšetrenie.

Pacientky tiež v ambulancii oceňujú promptnosť objednania na vyšetrenie. „Keďže som často v zahraničí na služobných cestách, je pre mňa ťažké naplánovať si prehliadku s veľkým časovým predstihom. Viackrát sa mi stalo, že ma bývala lekárka objednala na nejaký termín, ktorý som kvôli práci musela zrušiť,“ rozpráva svoju skúsenosť Ľudmila. „U doktora Štiefela sa mi páči, že mi dal termín bez dlhého čakania,“ uzavrela. Ambulancia má stále voľné miesta na zaevidovanie nových pacientok, čakacie doby na vyšetrenie sú krátke. Momentálne funguje dva dni v týždni, avšak v prípade zvýšeného záujmu je zvolenská nemocnica otvorená rozšíreniu ordinačných hodín.