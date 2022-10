Na Starej radnici vystavujú diela jubilujúceho architekta Karola Tisončíka

Architekt oslávil 90. narodeniny.

ZVOLEN. Karol Tisončík, rodák z Chyžného, je možno pre mnohých Zvolenčanov neznámy, ale medzi architektmi a staršími obyvateľmi mesta určite nie.

Po skončení vysokej školy fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave dostal umiestenku pre prácu v Stavoprojekte v Banskej Bystrici.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pracovné povinnosti si však vyžadovali, aby pracoval vo Zvolene v architektonickej skupine Gustáva Stadtruckera, odkedy jeho meno ostalo trvalo spojené so Zvolenom. Vo Zvolene pracoval s menšími prestávkami až do roku 1991, keď odišiel do dôchodku.

Ako dôchodca sa venoval kresleniu, maľovaniu akvarelov, písaniu pamätí o rodnom Chyžnom aj v jeho nárečí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dával tvár Zvolenu, žije v ňom už 65 rokov Čítajte

Jeho meno ako architekta sa spája s projektovaním a výstavbou Bystrického radu, sídliska Zlatý potok, obytného domu na Hviezdoslavovej ulici vo Zvolene, ale aj s kultúrnym domom v Banskej Bystrici a mnohými ďalšími budovami.

Architekt sa 24. júla 2022 dožil životného jubilea 90. rokov. Pri tejto príležitosti mesto Zvolen v spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom a rodinou Tisončíkovou usporiadalo v Starej radnici na Námestí SNP výstavu z diel tohto zvolenského architekta.

Vernisáže sa zúčastnil aj jubilant. Výstava akvarelov a fotodokumentov architektonického diela je voľne prístupná, potrvá do 28. októbra.

Prečítajte si aj