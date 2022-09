Pod Poľanu sa vracajú tradičné dni mesta

Nedeľa bude patriť folklóru.

DETVA. Pod Poľanu sa po prestávke vracajú tradičné Dni mesta Detva. Podujatie počas prvého októbrového víkendu prinesie folklór, jarmok i výstavu ovocia, zeleniny a kvetov.

Nedeľné Dni mesta Detva budú pokračovať svätou omšou, popoludní naplánovali organizátori záverečný program. V rámci detvianskej folklórnej nedele vystúpia ľudové kolektívy z Detvy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pre pandémiu nového koronavírusu akciu pred dvoma rokmi nerobili. "Vlani ju už mesto zorganizovalo, aj keď nie v obvyklom rozsahu," vysvetlil hovorca Detvy Milan Suja.

"Tradičný jarmok remesiel na Námestí SNP muselo mesto pre platné opatrenia zrušiť. Aj hlavný kultúrny program bol iba na nádvorí domu kultúry," pripomenul.

Súčasťou tohtoročných dní mesta bola v stredu beseda s krupinským historikom Miroslavom Lukáčom o živote a diele Andreja Sládkoviča, zorganizovali ju v Podpolianskom múzeu pri príležitosti 150. výročia úmrtia básnika.

"Výnimočný bol vo viacerých oblastiach. Bola to znalosť filozofie, jazykov a kultúry, čo sa odrazilo aj v jeho ľúbostnej básni Marína," povedal Lukáč s tým, že najpoužívanejším slovom v Maríne je slovo krása.

"Človek by si pomyslel, že je to slovo láska. Nie je to však telesná krása, je to krása ducha a morálnosť. V takomto kontexte uvažoval Andrej Sládkovič," poznamenal.