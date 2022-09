Futbalový servis: Dobrá Niva zachraňovala bod proti Dudinciam, Látky nastrieľali 12 gólov

Všetko podstatné na jednom mieste od IV. ligy po II. triedu. Nechýba ani regionálna jedenástka kola a osobnosť I. triedy.

Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga

Makov – Kováčová

Zápas sa neodohral pre nespôsobilý terén, škoda len, že Kováčová merala zbytočnú cestu na Kysuce.

Zvolen – Žarnovica 5:1 (4:0)

Góly: 8. a 14. M. Starší, 21. a 41. G. Snitka (2 z 11m), 69. P. Telúch – 65. S. Černák. R Krajči, 173 divákov

Zvolen: J. Vaník – F. Sylvester, Viktor Tóth, Jakub Tóth (72. D. Blahutiak), D. Kalmár (53. M. Konder), M. Bobok (53. M. Muráň), P. Telúch, J. Nosko, G. Snitka (53. J. Sudimak), P. Solivajs, M. Starší (76. D. Zholdasbay)

Žarnovica: D. Krištof – S. Kováč, M. Netolický, O. Cíferský, A. Pivarči, M. Silue, J. Kandala, F. Ďurian, O. Valko, S. Černák, J. Jordán Jokel

Futbalisti Zvolena sa vrátili na víťaznú vlnu. Výsledok hovorí o pomerne jednoznačnej prevahe domácich, no Zvolenčania nevstúpili do zápasu úplne ideálne, pretože Žarnovica mala už v prvej minúte obrovskú šancu, ktorú hostia nepremenili. Postupne sa do tempa dostávali aj domáci, pokoj na ich kopačky priniesol až Matej Starší, ktorý v rozpätí 6 minút dvakrát prekonal Krištofa v bráne Žarnovice. To však nebolo zo strany Zvolena všetko.

V 21. minúte pridal tretí presný zásah z penalty Snitka. Pre hostí trochu krutý výsledok. Hra bola v tomto momente v réžii domácich. Snitka pridal do polčasu z druhej penalty ešte aj štvrtý gól svojho tímu. Zvolenčania síce na ihrisku dominovali, ale aj hostia si dokázali vytvoriť nebezpečné šance, pri viacerých z nich spoľahlivo zakročil Vaník v bráne MFK, najmä pri tých gólových. Nestačil akurát na Černákov pokus zo 65. minúty.

Radosť Žarnovice zo zníženia však tiež netrvala dlho, o 4 minúty pridal piaty gól domácich Telúch. Domácim síce po tomto momente koncentrácia mierne upadla, ale aj napriek tomu sa snažili hrať až do konca, z čoho pramenili ďalšie nebezpečné príležitosti, ale na výsledku 5:1 sa už nič nemenilo. Z pohľadu množstva šancí a počtu 6 gólov to bol pre divákov zaujímavý a atraktívny futbal.

Celkový výsledok duelu však nie je odzrkadlením množstva dobrých príležitostí, ktoré si Zvolen vytvoril. Pokojne sa zápas mohol skončiť aj 10:3 a nikto by nemohol nič namietať.

Dušan Tóth, tréner MFK Zvolen: „Dopustili sme sa viacerých ľahkých chýb, ktoré by sa nám mohli vypomstiť proti ťažším súperom, ale jednoznačné a zaslúžené víťazstvo ma teší.“

Ostatné výsledky 8. kola: Badín – Šalková 0:2, Kysucké N/M – Stráňavy 0:0, Staškov – L. Hrádok 5:0, Čadca – L. Štiavnica 2:0, Beseňová – Krásno 1:3

1. Makov 7 6 1 0 26:7 19

2. Krásno 8 5 2 1 19:5 17

3. Čadca 8 5 1 2 14:5 16

4. Zvolen 8 4 2 2 16:10 14

5. Staškov 8 4 1 3 16:8 13

6. Bešeňová 8 3 2 3 16:16 11

7. Šalková 8 3 2 3 11:14 11

8. Kysucké N/M 8 2 4 2 15:7 10

9. Badín 8 3 1 4 9:8 10

10. Stráňavy 7 2 3 2 6:6 9

11. Kováčová 7 2 2 3 8:9 8

12. L. Štiavnica 8 2 2 4 6:14 8

13. Žarnovica 7 1 1 5 10:22 4

14. L. Hrádok 8 0 0 8 2:43 0

V. liga skupina Juh

Detva – S. Ďarmoty 0:3 (0:2)

Góly: 7. D. Horváth, 18. S. Vandornyik (z 11m), 78. R. Baran (vl. gól). R Petrík, 70 divákov

Detva: J. Lakota - A. Strelec, Ján Kluka, J. Sekereš, M. Berkeš (57. M. Vilhan), D. Murín (67. Róbert Baran), R. Rapčan, R. Ďurica, A. Melicherčík (57. Ján Chabada), Peter Kluka (80. Samuel Chabada), Ľuboš Baran (80. P. Šťastný)

Detve sa nepodarilo zopakovať dobré výkony z predošlých zápasov a doma proti S. Ďarmotám vybuchla. Hostia boli lepším tímom. Hostia už v 18. minúte vyhrávali 2:0. Navyše, domáci tréner Kamas videl dve žlté karty za slovnú kritiku arbitrov.