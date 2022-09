Futbalový servis: Zvolen aj Kováčová sa hnevajú na rozhodcov, strelecký koncert Kudlíka

Všetko podstatné na jednom mieste od IV. po VI. ligu. Nechýba ani regionálna jedenástka kola a osobnosť I. triedy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga

Kováčová – Kysucké Nové Mesto 1:1 (0:0)

Góly: 51. M. Turák (11 m) – 64. M. Mozol, R Holas, 120 divákov

Kováčová: A. Tuček – J. Slovák, M. Turák (66. L. Lauč), A. Necpál, M. Šuster (59. T. Janeček), P. Majerčík (59. F. Fejerčák), J. Hámorník (46. M. Macko), P. Paulovčík, V. Bobor, M. Vronský (82. M. Melišík), M. Laurinc

Prameň bol od úvodu stretnutia lepším tímom, no na plný počet bodov mu to nestačilo. Stretnutie sa hralo na ťažšom teréne, domáci aj napriek tomu hrali pekný a kombinačný futbal, hneď v úvodnej štvrťhodine hry si Kováčová vytvorila 4 šance, ale premeniť z nich nedokázala ani jednu.

Do prestávky hrozili domáci ešte zo štandardných situácií, ale oba tímy išli do kabín za bezgólového stavu. Obraz hry sa nezmenil ani po zmene strán, Kováčová mala opraty zápasu na svojich kopačkách. Súpera nútili k chybám a dobre kombinovali. V 51. minúte hostia faulovali Bobora v pokutovom území.

Loptu na biely bod si postavil skúsený Turák a otvoril skóre zápasu. Kysučania si počas celého zápasu vytvorili len jedinú vyloženú príležitosť v 64. minúte a tú aj zásluhou Mozola premenili – 1:1. Podľa slov domáceho trénera však tento gól padol z ofsajdu, zaskočení ostali aj domáci priaznivci. Kováčová mala aj po tomto momente hru pod kontrolou, ale na deľbe bodov za remízu sa už nič nezmenilo.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Remíza nás mrzí, ale mali sme premeniť príležitosti, ktoré sme si vytvorili, a bolo by to iné, ale priebeh ovplyvnili aj chybné verdikty rozhodcov. Nejdem si už dávať servítky pred ústa. Rozhodcovia opäť ovplyvnili priebeh zápasu. Už v prvom polčase hostia jasne faulovali v pokutovom území Laurinca, rozhodcovia to neodpískali. Po zápase počuli moji zverenci, ako sa bavia hráči Kysuckého Nového Mesta, že to penalta byť mala. A vyrovnávajúci gól dali hostia z ofsajdu.“

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Kašlík pri extraligovej premiére skóroval. Budem si musieť požičať od rodičov, vtipkoval Čítajte

Stráňavy – Zvolen 2:0 (1:0)

Góly: 39. a 74. T. Ďuratný (2 z 11 m). R Jančo, 200 divákov

Zvolen: R. Tatár – Viktor Tóth (85. D. Blahutiak), S. Molnár, Jakub Tóth, D. Kalmár (79. J. Sudimak), M. Bobok (46. P. Solivajs), P. Telúch, J. Nosko, G. Snitka (79. M. Konder), M. Muráň (46. R. Greško), M. Starší

Ďalej sa okrem iného dočítate: Čo bolo hlavnou príčinou prehry Zvolena

Prečo si neudržal nervy na uzde tréner Zvolena Tóth a ako zhodnotil zápas

Proti komu zaznamenala Detva tretiu výhru v sezóne

Ako dopadlo piatoligové derby Dudiniec s Krupinou

Ako sa rodil ďalší bod Hriňovej

Kto sa dostal do regionálnej jedenástky kola

Akého favorita zdolalo prekvapenie I. triedy z OStrej Lúky tentokrát

Komu uštedrili Látky poriadny debakel

Kto sa stal osobnosťou kola I. triedy ObFZ Zvolen

Zvolenčania boli od úvodného hvizdu lepším tímom, no prvé dejstvo si hostia sami prespali, a to aj napriek trom veľmi dobrým príležitostiam na skórovanie. Domáci držali v prvej časti hry loptu na svojich kopačkách pomerne často, ale šancu si nevypracovali žiadnu, no napriek tomu vyhrávali 1:0.

V 39. minúte Stráňavám totiž daroval penaltu hlavný rozhodca. Domáci kopali rohový kop, odrazenú loptu si prebral jeden zo Zvolenčanov podľa tvrdenia hostí ešte pred pokutovým územím, no dotkol sa lopty rukou, ktorá však nebola od tela.