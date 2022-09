Kašlík pri extraligovej premiére skóroval. Budem si musieť požičať od rodičov, vtipkoval

HKM Zvolen má za sebou víťazný vstup do novej sezóny.

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen vstúpili do nového ročníka víťazstvom 4:1 nad Duklou Trenčín. Prvá tretina bola taktickým bojom s málom strelami na oboch stranách a bolo jasné, že kto dá úvodný gól, bude mať poriadnu výhodu.

„Bol to zápas o tom, kto dá prvý gól. Zvolen sme zaskočili našou hrou a tým, ako sme jazdili. A keď sme mali hru pod kontrolou, inkasovali sme dva góly,“ prezradil po zápase tréner Dukly Trenčín Róbert Döme.

Potvrdil to aj zvolenský kormidelník Peter Oremus. „Trenčania sú výborní v osobných súbojoch, my sme si vytvorili šance a čakalo sa na to, kto dá prvý gól. Nám to tam padlo a to bolo dôležité,“ prezradil.

Prvé dva góly po výborných prihrávkach

Úvodné dva zvolenské góly padli v priebehu minúty v druhej časti hry. Oba mali niečo spoločné. Krásne prihrávky. Najskôr Viedenský našiel Marcineka a potom Hecl krásnou prihrávkou naservíroval gól ako na podnose Hainovi.

Hrozili aj Trenčania, najväčšiu šancu mali po chybe Sideroffa, ale samostatný nájzd hosťom nádherne zneškodnil Adam Trenčan. Zvolenský gólman podržal svojich zverencov vaicerými dobrými zákrokmi.

V úvode tretej tretiny však lovil puk zo svojej siete po Slobodovom góle, ktorý musel ešte odobriť videorozhodca. Zodpovednosť na svoje plecia vzal slovenský reprezentant do 20 rokov Matej Kašlík, ktorý pekne obkrúžil okolo brány Lacouveého a spomedzi kruhov mu puk zavesil pod hornú žrďku.