Tréner Zvolena Oremus: Keď legionári nebudú podávať požadované výkony, budú mať problém

Otvorený rozhovor s Petrom Oremusom pred štartom nového ligového ročníka.

ZVOLEN. Na lavičke zvolenských rytierov začne tretiu sezónu skúsený kormidelník Peter Oremus so svojim asistentom Andrejom Kmečom. V súčasnosti 52-ročný kouč získal s HKM Zvolen majstrovský titul a v minulej sezóne bronzové medaily.

Článok pokračuje pod video reklamou

Štart nového ligového ročníka Tipos extraligy je už doslova za dverami. V piatok odštartuje novú sezónu úvodné kolo, v ktorom HKM Zvolen privíta Trenčín. Hokejisti HKM Zvolen ladia posledné detaily na ostrý štart nového ročníka.

Po jednom z tréningov si na nás urobil čas hlavný tréner Peter Oremus, s ktorým sme prebrali letnú prípravu, obmenu kádra, ale aj ambície klubu v tejto sezóne.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Kapitán Zvolena: Boli sme majstri, ale ľudia na hokej stále nechodia, čo viac ešte chcú Čítajte

Vlani Zvolen síce získal bronz, ale HKM mal ambície vyššie. V celom mužstve bolo cítiť sklamanie, už ste to hodili za hlavu?

S kolegom Andrejom Kmečom sme tu už tretí rok. Myslím si, že zlatá a bronzová medaila sú pre Zvolen výborné. Každý chce hrať finále, takže určité sklamanie tam bolo, ale keď to človek s odstupom času prehodnotí, tak predošlú sezónu hodnotím tiež pozitívne.

Vám sa skončila zmluva po minulej sezóne, no opäť ste sa rozhodli pokračovať vo Zvolene. Čo zavážilo v prospech HKM?

V prvom rade sú to veľmi dobré medziľudské vzťahy, či medzi nami ako realizačným tímom, či medzi hráčmi. Niektoré veci sa posunuli vpred, prišli noví hráči, ktorí sem priniesli čerstvý impulz a samozrejme, dobrá komunikácia po osi tréneri-hráči-vedenie klubu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/PLT0AC6WEm4

Oproti minulej sezóne sa káder Zvolena pomerne výrazne obmenil. Konzultovali ste s vedením klubu, generálnym manažérom a hráčskym skautom skladbu kádra?

Áno, nastal tu veľký rez kádrom. Chalani, ktorí tu urobili obrovský kus roboty odišli do iných klubov, čiže tým pádom sme ich museli nahradiť. Náš skaut Paťo Ryba už tretí rok odvádza veľmi dobrú robotu, lebo naozaj priniesol veľmi počas celého obdobia kvalitných zahraničných hráčov. Teraz prišli títo noví a pevne verím, že potvrdia to, prečo sem prišli.

Ďalej sa okrem iného dočítate: Ktorý z legionárov by mohol byť najväčším ťahúňom HKM a prečo

Ako hodnotí letnú prípravu a prípravné zápasy Zvolena

Na čom musia ešte popracovať, ak chcú hrať o špicu tabuľky

V čom by mala byť najväčšia sila Zvolena v nadchádzajúcej sezóne

Ktorých mladíkov chváli a zároveň od nich očakáva, že budú ťahúňnmi

Ako vníma novú brankársku dvojičku Trenčan - Petrík

Kto pôjde do brány v 1. kole proti Trenčínu

Čo je pre Oremusa na práci trénera dôležitejšie ako hokejové veci

Či bude hrať Zvolen o titul

Ktoré tímy budú podľa neho patriť k ašpirantom na titul

Ako vníma fakt, že posledný tím zostúpi priamo do nižšej súťaže

Čo hovorí na stanovený počet 7 legionárov

Je nejaký konkrétny hráč, o ktorom ste povedali, že ho tu chcete mať?

My ako realizačný tím konzultujeme spoločne s Paťom Rybom každého hráča na jednotlivé posty. Či je to pravák, či je to ľavák, či ho chceme do presilovky, či ho chceme do prvej obrany.

Ste známy tým, že razíte filozofiu, že legionári musia byť lepšími hráčmi ako tí domáci. Takže, ktorý z legionárov sa javí ako najväčší ťahúň?