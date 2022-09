Hriňovčan si pripomenie výročie vzniku aj tragédie

Akcia pre verejnosť bude v piatok.

HRIŇOVÁ. Folklórny súbor Hriňovčan z Hriňovej oslavuje 50. výročie. TASR o tom informoval Martin Kliment z miestneho mestského úradu. Pri tejto príležitosti organizujú program s názvom Pieseň tvojho života.

Ako za súbor dodala Ivana Sujová, akcia sa uskutoční v piatok 16. septembra pre verejnosť a v sobotu 17. septembra pre pozvaných hostí.

Autormi programu sú Ivana Sujová, Ivana Sujová mladšia a Peter Rezník. "Program bude venovaný 15. výročiu úmrtia členov Folklórneho súboru Hriňovčan," podotkla.

Spomínať tak budú na niekoľkých folkloristov, ktorí zomreli pri dopravnej nehode autobusu v roku 2007. Hudobníci a tanečníci sa vracali domov z podujatia Muziky pod Poľanou, ktoré bolo na Poľane.

Aj napriek tragédii však Hriňovčania toto podujatie organizujú naďalej. Festival ľudových hudieb býva na Raticovom vrchu a uskutočnil sa aj tento rok, uviedol Kliment.

Okrem programu k 50. výročiu Hriňovčana pripravuje mesto pre ľudí do konca roka aj ďalšie akcie. Bude to napríklad Dožinková slávnosť či Hriňovská heligónka. V zime to bude Mikuláš v meste a Hriňovské Vianoce.

Počas leta samospráva zorganizovala viacero kultúrnych podujatí. Okrem Muzík pod Poľanou to bolo napríklad Hriňovské letné kino, Medzinárodný folklórny festival Deti pod Poľanou a Gazdovanie na Hriňovských lazoch.

"Účasť verejnosti bola primeraná minulým ročníkom. Tieto podujatia sa konajú v exteriéri, preto účasť divákov je adekvátna počasiu," zhodnotil Kliment. "Pokračovať v organizovaní týchto podujatí budeme určite aj v budúcnosti," uzavrel.