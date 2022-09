V Slovinsku Marcel Beník druhý. Tomáš najskôr havaroval, neskôr ho vrátili trikrát na štart

Bratská dvojica automobilových pretekárov má za sebou náročné podujatie euróspkeho šampionátu.

ZVOLEN. Bratia Beníkovci z MTB Racing Team majú za sebou predposledné podujatie európskeho seriálu v pretekoch automobilov do vrchu Ilirska Bistrica v Slovinsku. A tieto preteky ich poriadne preverili.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Bol to pre nás ozaj ťažký boj, či už s technikou, ale aj počasím,“ netajil šéf klubu Marcel Beník starší. Napokon sa im však tento boj podarilo vyhrať a získali ďalšie dôležité body.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Matuškova satisfakcia na Jankovom vŕšku, Beníkovci sa posunuli v celkovom hodnotení Čítajte

Tomáš Beník najskôr rozbil svoju Lanciu Beta Coupé hneď v prvom tréningu, ktorú sa mu spoločne s tímom podarilo dať dokopy, ale aby toho nebolo málo, v druhej súťažnej jazde bol na štart vrátený až trikrát. Napokon obsadil vo svojej kategórii výborné 4. miesto.

„Tomáš v prvom rade bojoval sám so sebou a svojou psychikou, pretože dať ranu v prvom tréningu nie je zrovna to, čo vám dodá pohodu do pretekov. Navyše v druhej ostrej jazde bol tri razy vrátený na štart. Najskôr kvôli poruche predchádzajúceho vozidla plus bol olej na trati, druhýhrát to bolo opäť kvôli poruche predchádzajúceho vozidla a po tretí raz kvôli tomu, že vyhlásili tzv. mokré preteky. Nakoniec to však všetko ustál,“ priblížil Beník starší.

Oveľa lepšie sa darilo obhajcovi majstrovského titulu Marcelovi Beníkovi, ktorý skončil v kategórii 1 na zaslúženom druhom mieste. „Marcel opäť potvrdil, že je najlepším plechovým autom Európy vo svojej kategórii, keď ho dokázal predbehnúť len pretekár s tzv. „plackou“, s ktorou sa z hľadiska fyziky jeho BMW jednoucho rovnať nemôže,“ prezradil šéf MTB Racing Team.

Na oboch bratov čaká už len posledné európske podujatie v chorvátskom Buzete.V priebežnom hodnotení kategórie 1 je Marcel Beník v konkurencii 24 jazdcov na skvelom na druhom mieste, keď na Rakúšana Mösslera stráca 9 bodov a pred tretím Rakúšanom Judom má náskok 20 bodov. V prípade, že nebude chybovať sa dá predpokladať, že opäť skončí medzi troma najlepšími pretekármi Európy.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Srdciari z H. Nemiec o rozpade kádra, svojom odchode či chýbajúcej pokore nového vedenia Čítajte

Vynikajúco je na tom aj mladší z bratskej dvojice – Tomáš. Aj napriek jednej havárii a zničenom motore mu patrí v kategórii parádne druhé miesto spomedzi 20 jazdcov. Na lídra Tessoreho z Talianska, ale stráca 35 bodov a bude mať čo robiť, aby ustál útok veľmi skúsených jazdcov jazdcov s perfektnou technikou v boji o najlepšiu európsku trojku, pretože bod na neho stráca Francúz Alméras, 3 body Čech Kubíček a 6 bodov piaty Rakúšan Prantl.