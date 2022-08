Zvolen a Kováčová s prvými výhrami, Dudince čelili agresívnym zákrokom aj rasistickým poznámkam

Všetko podstatné na jednom mieste od IV. ligy po II. triedu. Nechýba ani regionálna jedenástka kola.

Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga

Žarnovica – Kováčová 2:3 (1:1)

Góly: 16. S. Prachar, 68. S. Černák – 41. a 86. V. Bobor, 50. M. Laurinc. R Kováč, 120 divákov

Žarnovica: F. Regitko – A. Mishko, P. Kasan, J. Hedervari, A. Pivarči, O. Cíferský (52. T. Chlpek), J. Kandala, M. Silue, O. Valko, S. Prachar (21. F. Ďurian), S. Černák

Kováčová: A. Tuček – J. Slovák, T. Janeček, M. Turák, A. Necpál, J. Hámorník (70. M. Macko), P. Paulovčík, V. Bobor (90. A. Bartoš), F. Fejerčák (77. P. Majerčík), M. Vronský (90. L. Lauč), M. Laurinc

V Žarnovici sa hral bojovný zápas. Žarnovica má silné individuality, v situáciách jeden proti jednému boli lepší, Kováčová ich však nepúšťala do výraznejších príležitostí. Ale keď dostali priestor, prípadne hostia chybovali, domáci to trestali. A aj šli do vedenia, v 16. minúte sa presadil Prachar. Hráči Prameňa si vytvorili množstvo šancí, ale v prvom dejstve sa ujal v 41. minúte len pokus Bobora.

Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, Kováčová od 50. minúty vyhrávala, keď skóroval Laurinc. Nevzdávali sa ani domáci, v 68. minúte vyrovnával Černák. Ako sa blížil záver zápasu, Kováčová sa nechcela zmieriť s bodom, pretože si vytvorila počas celého zápasu šance azda na 3 či 4 zápasy dopredu. Pre víťazstvo robila Kováčová maximum a napokon sa jej to aj podarilo.

O všetkom rozhodla 86. minúta, hostia získali loptu v strede poľa, po kolmej prihrávke za obranu Žarnovice si loptu prebral Bobor, ktorý sa dostal až do pokutového územia a rozhodol o zaslúženom zisku troch bodov pre Prameň.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Bolo to vydreté víťazstvo, chlapci urobili pre víťazstvo maximum, za čo im ďakujem.“

MFK Zvolen – L. Hrádok 4:1 (2:0)

Góly: 1. M. Bobok, 9. a 70. M. Starší, 60. M. Muráň – 47. M. Hanula. R Holas, 268 divákov

Zvolen: J. Vaník – S. Molnár, D. Kalmár (60. J. Sudimak), M. Konder (68. F. Sylvester), M. Bobok, P. Telúch, J. Nosko, G. Snitka, P. Solivajs, M. Muráň, M. Starší (76. D. Zholdasbay)

Zvolenčania mali raketový úvod zápasu, hneď z prvej akcie padol gól, keď sa presadil Martin Bobok. Liptáci sa nestačili poriadne spamätať a ich brankár lovil v 9. minúte loptu zo svojej siete po druhýkrát, keď skóroval Matej Starší. Domácim sa konečne vydaril vstup do zápasu a týždňovú tréningovú snahu sa im podarilo zúročiť aj v majstrovskom zápase.

Zvolenčania ostreľovali bránu súpera v celom prvom polčase, neustále mali prevahu, vyvíjali tlak a vytvárali si množstvo gólových príležitostí, najmä po akciách z krídelných priestorov, keď na center v pokutovom území čakali vždy niekoľkí hráči, ale na polčasovom skóre 2:0 sa už nič nemenilo.

Hostia sa nesnažili len brániť vlastnú polovicu, ako to bolo v predošlých zápasoch, ale snažili sa postupom času hrať viac dopredu, čo občas MFK robilo problémy, ale dokázali sa s tým vysporiadať.

Do druhého dejstva lepšie vstúpili Liptáci, keď na rozdiel jedného gólu znižoval Hanula. Kvalita však bola na strane Zvolena, takže zverenci trénera Tótha žiadnu drámu nepripustili.