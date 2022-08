H. Nemciam sa rozpadol tím ako domček z karát, ostali bez áčka. Kameňom úrazu boli aj peniaze

Nechceli dostávať v okrese výprasky, tak sa radšej do I. triedy neprihlásili.

H. NEMCE. Tradičná futbalová bašta z Hontianskych Nemiec bude v nasledujúcej sezóne bez mužského futbalu. Miestni pamätníci spomínajú, že niečo takéto klub ešte nezažil. Ich krásny zrenovovaný areál bude zívať prázdnotou, ak teda nerátame prípravkárov U11, čo je však na obec s 1500 obyvateľmi žalostne málo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mužský futbal sa však v Nemciach rozpadol ako domček z karát. Tím, ktorý po opätovnom návrate do piatej ligy v sezóne 2019/2020 bol po polovici sezóny na jej čele a nahlas špekuloval o postupe do IV. ligy, ostal zrazu bez mužského futbalu. A popritom je to pýcha tejto rázovitej dediny.

Hontianske Nemce vychovali viacerých známych futbalistov, za všetkých môžeme spomenúť stopéra Andreja Mojžiša, ktorý momentálne oblieka dres fortunaligového MFK Ružomberok.

O tom, akým spôsobom sa rozpadol káder OTJ Hontianske Nemce, čo sa vlastne udialo, že sa tímu počas uplynulej jari nepodarilo zachrániť piatu ligu (po reorganizácii šiestu), kam sa podeli ikony mužstva Peter Kocka či Jozef Rerich, prečo sa klub neprihlásil napokon ani do I. triedy ObFZ vo Zvolene, sme sa porozprávali so súčasným predsedom klubu Marekom Mešterom.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Pliešovciam sa rozpadol káder, zradili ich niektorí hráči. Po 9 rokoch budú hrať len oblastnú súťaž Čítajte

Rozpad A-mužstva Hont. Nemiec by som rozdelil do dvoch častí. Prvá časť prišla s príchodom pandémie. V sezóne 2019/2020, H. Nemce ako nováčik kraľovali jesennej časti V. ligy skupiny C, vtedajšie vedenie v prípade dobrej jari špekulovalo aj o postupe do IV. ligy Juh. Všetko zmaril covid a akoby to bol začiatok konca v kontexte tohto celého, súhlasíte?

Môže byť, že to podvedome začalo už práve vtedy, aj keď ja som to tak nepociťoval. Proste prišiel covid a stoplo sa to. Skôr už potom ďalšia sezóna, druhá vlna covidu a rozhodnutie o postupovaní a zostupovaní po pol sezóne. To by som už pokojne nazval úvodným spínačom toho, čo sa dialo potom postupne.

Ďalej sa okrem iného dočítate: Na čom sa dohodlo vedenie klubu s hráčmi ešte pred jarnou časťou

Čo bolo spúšťačom sporov vedenia s hráčmi

Čo je na tom pravdy, že vedenie klubu nepustilo ikony klubu Kocku s Rerichom do Sebechlieb

Či stáli za rozpadom partie aj financie

Či je pravda, že niektorí hráči peniaze dostávali a iní nie

Ako hodnotí Mešter jarnú časť minulej sezóny s odstupom času

Prečo sa klub neprihlásil ani do I. triedy

Čoho sa predseda klubu najviac obával, ak by sa tím prihlásil do I. triedy

Či je to definitívny koniec mužského futbalu v H. Nemciach

Kam podľa Meštera smeruje dedinský futbal v regióne

Ktorých hráčov z uplynulej sezóny predseda klubu vyzdvihol a poďakoval im

Síce niektorí kvalitní hráči ako Štefan Sudimak z kádra odišli, ale v tíme stále ostali ťahúni a srdciari ako Peter Kocka, Jozef Rerich či Ondrej Pavlenda. Spomínaná druhá časť prišla počas zimnej prestávky minulej sezóny. Do jarnej časti ste nastúpili bez opôr Kocku a Rericha a bolo jasné, že sa niečo deje. Môžete nám vysvetliť, čo sa teda vlastne stalo?

Začalo to všetko tým, že sme sa nedohodli s trénerom Vaščákom. Mal určité podmienky, ktoré sme mu, bohužiaľ, nevedeli splniť. Keď skončil tréner, pridali sa aj chlapci, že ak tu nebude on, tak končia. Medzi tými hráčmi, ktorí sa tak vyjadrili bol napríklad aj Jozef Rerich.

A prišiel ďalší podnet. Týždeň alebo dva pred štartom jarnej časti mal Marián Sporiš ponuku z Banskej Štiavnice. My sme však už vedeli, v akej sme situácii, že budeme mať oklieštený káder a nechceli sme stratiť ešte aj jeho. Snažili sme sa dohodnúť s Banskou Štiavnicou, aby jar odohral u nás a od novej sezóny šiel ku nim. S klubom sme boli dohodnutí, súhlasil s tým aj prezident Banskej Štiavnice pán Barák, či športový manažér Lukáš Pellegrini, lenže jediný, kto bol proti, bol samotný hráč. Stál si za svojím, že chce odísť.

Potom skončili aj ďalší chalani. Podohadovali si kluby na hosťovanie, lenže niektorí si vybrali, že chcú ísť hrať za Dobrú Nivu, ktorá však bola v podstate našim najväčším a priamym konkurentom v boji o záchranu vtedajšej piatej ligy.