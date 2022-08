Betónové potery podláh patria do rúk profesionálov

Šetrenie na odbornosti vás môže vyjsť poriadne draho.

Betónové potery podláh zverte do rúk skutočným odborníkom. (zdroj: archív JRB poter)

Či už bude drevená, keramická, plávajúca, to, čo bude pod ňou, je mimoriadne dôležité. Reč je o podlahe, ktorá domácnosti pridáva nielen na estetickom vzhľade, ale plní dôležitú funkciu.

V tomto prípade je mimoriadne dôležitý práve podklad, ktorý pri nesprávnej aplikácii a nevhodnom použití materiálu a techniky, môže spôsobiť viac starostí, ako radostí. Dokonca vytiahnuť z peňaženky značnú sumu navyše, o zbytočne vynaloženom čase nehovoriac.

V súvislosti s klasickými cementovými a betónovými potermi sme oslovili odborníka, Marka Moravčíka z banskobystrickej spoločnosti JRB Poter. Punc kvality firme dávajú nielen dlhoročné skúsenosti, profesionalita, tím špecialistov, ale najmä spokojní zákazníci a mizivé percento reklamácií.

Z praxe vieme, že mnohí ľudia sa v snahe čo najviac ušetriť rozhodnú na stavbe vykonať čo najviac prác svojpomocne. Veľakrát aj takých, ktoré patria do rúk odborníkov. Ako je to v tomto smere v prípade cementových a betónových poterov podláh. Je to práca, ktorú zvládne aj laik?

Určite neodporúčam, aby sa do tejto práce ľudia púšťali sami, tobôž nie laici bez akýchkoľvek skúseností. Z úmyslu ušetrenia môže byť rýchlo predražená záležitosť, pretože v konečnom dôsledku prídu na rad odborníci. Už sa nám stalo, že takzvaní „odborníci“ niečo pokazili a potom nás nešťastní majitelia stavby volali, aby sme s tým niečo urobili. Žiaľ, až vtedy si uvedomili, že zbytočne vyhodili peniaze. Okrem toho sa spomínaný poter podlahy nedá urobiť len tak jednoducho.

Znamená to, že je to zložitá, finančne aj časovo náročná záležitosť?

Pre odborníkov, a tu zdôrazňujem, skutočných odborníkov, pretože firiem, akou sme aj my, je na Slovensku málo, a nie tzv. „lacných profíkov“ spoza hraníc, ktorých odbornosť môže byť v niektorých prípadoch aj spochybniteľná, to nie je náročná záležitosť.

Budem konkrétny. V našej firme máme pracovníkov vyškolených vyslovene na potery. Na stavbách sa venujú len tejto činnosti. Mimochodom, ich zaškolenie môže trvať aj rok. Zbytočne by sa k nám hlásil šikovný stavbár. Potery by zo dňa na deň robiť nevedel. Tiež by musel prejsť zaškolením.

Okrem toho firma JRB Poter je na stavebnom trhu od roku 2015 a keďže fluktuácia pracovníkov je u nás minimálna, môžeme hovoriť o vyškolených a praxou overených odborníkoch. Pre takých už nie je spomínaná činnosť náročnou záležitosťou. Ak zoberieme ako modelový príklad cca 150 m2, tak u zákazníka sa zdržíme cca 8 hodín a je hotovo.

Spracovanie a ošetrenie betónu Zmes pracovníci firmy JRB Poter vyrábajú na stavbe a na miesto realizácie je dopravovaná čerpadlom Brinkmann až do vzdialenosti 180 metrov a výšky 30 metrov. Poterový materiál vzniká zmiešaním riečne premývaných pieskov zrnitosti 0 – 4, cementov 32,5 R/N, plastifikátorov a polypropilenových vlákien, ako modernej náhrady KARI sieti. Poter je možno upraviť do roviny alebo spádu. Musí byť dodržaná dilatácia. Dva dni po zhotovení sa musí poter udržiavať vlhký a treba ho chrániť pred prievanom a slnkom. Po siedmich dňoch je možné vykonávať ľahké stavebné práce. Plná záťaž sa odporúča až po vyzretí betónu, konkrétne po 28 – 30 dňoch. Výhodou betónových podláh je pevnosť, tuhosť aj univerzálne využitie pri novostavbách a tiež pri rekonštrukciách objektov. Po zabetónovaní realizovanej plochy je dôležité, aby bol betón správne ošetrení. Pochôdzny je po 24 hodinách a po uplynutí tejto doby musí byť naštartované jeho ošetrenie. To spočíva v udržiavaní stálej vlhkosti, pričom vlhčenie sa vykonáva minimálne sedem dní. Betón nesmie vyschnúť skôr, inak vytvrdne. V zime musí byť udržiavaná technologická teplota +5 stupňov Celzia. Betón nesmie premrznúť. Ekostyrenbetón Garantuje tepelnú a zvukovú izoláciu, je strojovo spracovateľný, vhodný do interiéru aj exteriéru. V porovnaní s betónom je 12-krát ľahší a pri rekonštrukcii nie je potrebné zosilňovať základy. Rýchlo tuhne, má 30-krát lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako betón, nehorľavosť od 700 kg/m3, neľahko horľavý do 700 kg/m3. Vyznačuje sa vysokou elasticitou, pohlcuje rázy, je netrieštivý, odolný proti hlodavcom aj plesniam, zdravotne nezávadný. Vrstva ekostyrenbetónu môže byť bez ďalších úprav podkladom pre priečky s hmotnosťou menšou, ako 200 kg/m3. Ekostyrenbetón sa vyrába priamo na stavbe za pomoci tlakového čerpadla Brinkmann a dopravuje sa na miesto realizácie. Prispieva k ekologickosti stavieb.

Používate aj techniku?

Samozrejme. Bez nej by to nešlo. Pracujeme s modernými prístrojmi, ktoré nie sú práve najlacnejšie. Ide o finančne náročnú investíciu a aj preto si myslím, že sa do tejto práce len tak niekto nepustí.

Tu tiež podotknem, že jednou zo zložiek materiálu, ktorý používame, je piesok priamo z Dunaja. Putuje k nám 200 kilometrov a skladujeme ho vo vlastnej, a čo je dôležité, suchej hale. Práve tento druh piesku je na potery najvhodnejší. Práve lacné firmy spoza hraníc pracujú s iných pieskom, ktorého pôvod je neraz pre zákazníka neznámy.

Znamená to, že niektoré firmy dokážu aj vzhľadom na tento fakt urobiť rovnaké práce oveľa lacnejšie?

Rovnako, ako my, ich určite firmy, ktoré sa ako originálne len tvária, neurobia. Navonok síce práce môžu vyzerať totožne, avšak technológia a materiál sú odlišné, veľakrát menej kvalitné. Vtedy dochádza k reklamáciám.

Takže to zákazníkovi musia prísť prerobiť?

Áno, ak sa im zákazník vôbec dovolá. Najmä v súvislosti s lacnými firmami spoza hraníc sme počuli o prípadoch, že im zákazníci zavolali ohľadom reklamácie a neskôr už volali márne. Skrátka si ich číslo zablokovali. Preto je dôležité, aby zákazník vedel, akú firmu si objednáva, poznal alebo počul o jej práci, a že to, čo mu sľúbi, mu vie skutočne aj garantovať. Napokon, žiadna reklama nie je lepšia ako odporúčania spokojných zákazníkov.

Ako som už spomenul, cca 150 m2 vieme urobiť za deň. No sú takí „odborníci“ čo za deň urobia aj 300 m2. Podľa mňa sa to potom musí niekde odzrkadliť.

Hovorili sme o poteroch v rodinných domoch. Pracujete aj na väčších stavbách?

Áno. Sme aj subdodávateľskou spoločnosťou a naši odborníci robia potery aj v bytových domoch, prípadne pancierové betónové leštené podlahy obchodných centrách alebo podzemných garážach. Tu ma teší, že nás veľakrát aj samotné firmy odporúčajú.

Spomenuli ste, že pracujete s drahými strojmi. Znamená to, že na vybavení firmy nešetríte?

To vôbec nie. Pravidelne investujeme do vybavenia a modernizácie. Sledujeme nové trendy v stavebných prácach a snažíme sa napredovať. Vývoj ide dopredu a my chceme našim zákazníkom ponúknuť len to najlepšie a najkvalitnejšie.