Boli sme majstri, potom bronzoví a ľudia na hokej stále nechodia. Čo viac ešte chcú? Pýta sa kapitán Zvolena

Rozhovor s Petrom Zuzinom o Memoriáli Pavla Zábojníka, prebiehajúcej príprave a fanúšikoch.

ZVOLEN. Memoriál Pavla Zábojníka má za sebou už 24. kapitolu. Turnaj domácemu tímu spod Pustého hradu však nevyšiel podľa predstáv.

Áčko HKM Zvolen nastúpilo na dva zápasy (na úvod prehra s neskorším víťazom turnaja Frýdkom-Místkom 2:5 a záverečná výhra 1:0 proti Krefeldu), aj keď tím Petra Oremusa a Andreja Kmeča nebol ešte v plnom zložení.

V jednom prípade mužstvo Zvolena tvorili hráči z farmárskeho Žiaru nad Hronom (až na pár výnimiek).

Treba pripomenúť, že pre poriadne obmenený káder Zvolena išlo v poradí len o druhý a tretí prípravný zápas, no trénerom už istotne tieto súboje naznačili veľa. Memoriál Pavla Zábojníka sme zhodnotili aj s kapitánom HKM Zvolen Petrom Zuzinom.

Výhra 1:0 na záver turnaja proti Krefeldu zrejme potešila, aj keď ste mohli vyhrať oveľa vyšším rozdielom, keďže množstvo šancí ste nepremenili. Ako by ste zhodnotili duel proti nemeckému tímu?

V tejto zostave to bol len tretí zápas v príprave. Máme tu veľa nových chalanov, či už zahraničných, ale aj slovenských. Máme tu nastavený určitý systém, ktorý s trénerom Oremusom hráme už tretí rok. Noví chalani si na to musia zvyknúť a musia ho dostať do krvi. To sa však nedá hneď, bude to trvať istý čas.

Zápas proti Krefeldu však konečne vyzeral z našej strany dobre, aj čo sa týka systému a dodržiavania jednotlivých pozícií, takže môžeme s ním byť spokojní. Mali sme premeniť viacero šancí a zlepšiť defenzívu, pretože sme súpera púšťali do množstva šancí, ale tu musím pochváliť Adama (Trenčana, pozn. autora), že výborne zachytal a gratulujem mu k nule.

Zvolen dokázal na Zábojníkovom memoriáli zvíťaziť dlen proti Krefeldu. Aj fanúšikovia čakali zrejme viac, zachytili sme množstvo ich sklamaných reakcií...