Liečia dušu. Drobnosti flajstrov sú spojením literáta a výtvarníka; Ondreja Kalamára a Fera Liptáka

ZVOLEN. „Aby kniha hojila duše smiechom,“ komentuje Ondrej Kalamár názov novej knihy Drobnosti flajstrov. Flajstre sú totiž hovorovo liečivé náplasti na ranu.

Kniha prináša výber z aforizmov Ondreja Kalamára zozbieraných za posledné tri roky spoločne s kresbami významného slovenského výtvarníka Fera Liptáka v edícii Dvaja v jednom.

V tejto edícii už vyšli spoločne napríklad Ján Štrasser s Bobom Perneckým, Rasťo Piško s Petrou Štětinovou Goldflamovou či Pavel Vilikovský s Mirom Cipárom.

„Túto knihu zostavil vydavateľ a editor Peter Chalupa. A odviedol skutočne výbornú prácu, preto sme ho spoločne s Ferom Liptákom označili za tretieho autora knihy,“ hovorí Kalamár.

Súhlasil skôr, ako sa streli

Pre literáta Ondreja Kalamára a výtvarníka Fera Liptáka je to prvá spolupráca. Začala sa skôr, ako sa prvý raz stretli.

„Po prvotnej spolupráci s Petrom Chalupom na antológii slovenských aforistov Aforisti – a fór istý mi Peter ponúkol vydanie zbierky aforizmov v uvedenej edícii. Pri posedení v bratislavskej kaviarni sme hľadali, kto by sa ku mne hodil,“ spomína Kalamár.

„Ako prvé padlo meno Fera Liptáka, ale Peter ma hneď schladil, že už mu ponúkal spoločnú knižku s dvomi autormi, ale Fero odmietol,“ dodáva.

Peter Chalupa sľúbil, že to predsa len skúsi. Už na druhý deň volal Ondrejovi Kalamárovi, že hovoril s Ferom Liptákom a ten vraj okamžite súhlasil.

„Pre mňa to bolo veľké prekvapenie, lebo dovtedy sme sa s Ferom nikdy nestretli a netušil som, že o mne vôbec niečo vie. Pri prvom stretnutí sme sa hneď dohodli na forme obrázkov a aj na tom, že nebudú tvorené priamo na aforizmy. A výsledok je už prácou Petra Chalupu a sme s ním veľmi spokojní,“ poznamenáva.

Kontrola cestovných lístkov

Krátko po vydaní Drobností flajstrov vyšiel Ondrejovi Kalamárovi román Kontrola cestovných lístkov.

„Sprvu som chcel dej románu umiestniť do neutrálneho prostredia, ale v priebehu písania som sa napokon rozhodol, že ho umiestnim tam, kde som skutočne bol, to znamená hlavne do Zvolena, ale napríklad aj Hriňovej, kde som trávieval prázdniny, a do Žiliny, kde som študoval,“ ozrejmuje.

Román však nie je autobiografiou a kniha je pre čitateľov bez regionálneho obmedzenia, pretože mapuje minulú dobu od päťdesiatych rokov.

„Ale Zvolenčania v nej nájde aj bonus; kapitolu o zvolenskom korze, kde spomínam napríklad aj vtedajšiu známu postavičku Marciho,“ prezrádza autor.

