Gazdovanie na hriňovských lazoch otvorila jazda desiatok traktorov

Zámerom je prezentácia starých remesiel a spôsobov hospodárenia na Podpoľaní.

HRIŇOVÁ. Sprievod viac ako pol stovky traktorov bol súčasťou sobotňajšieho Gazdovania na hriňovských lazoch.

Na spanilú jazdu jednotlivými časťami tohto podpolianskeho mesta sa vydali ich majitelia, miestni gazdovia, aby tak upriamili pozornosť na svoju prácu, ktorá má na úzkych pásoch podhorských polí rovnaký charakter ako pred desaťročiami.

Podujatie sa od svojho začiatku v roku 2013 konalo v miestnej časti Slanec, vlani a tento rok sa koná na Raticovom vrchu v blízkosti kostola a kláštora kapucínov.

Sprievod traktorov. (zdroj: TASR)

"Obyvateľov Slanca sme nechali na čas oddýchnuť od ruchu, ktorý so sebou podujatie prináša, a presunuli sme ho do inej časti. Podobných miestnych častí je u nás veľa a do budúcnosti nevylučujeme, že sa gazdovanie uskutoční aj niekde inde," povedal pre TASR primátor Hriňovej Stanislav Horník.

Základnou myšlienkou podujatia je prezentácia starých remesiel a spôsobov hospodárenia na Podpoľaní. "Tento rok sme sa sústredili na výrobu ľudových hudobných nástrojov, ako sú fujara, gajdy, gajdice, trombita a rífová píšťala," priblížil primátor.

Návštevníci, ktorí na gazdovanie zavítajú, by podľa neho mali navštíviť všetkých 24 dvorov, ktoré pre nich organizátori pripravili.

"Popoludní sa začal na hlavnom pódiu galaprogram, kde vystúpujú tí najlepší hudobníci a speváci z Podpoľania," pripomenul.

Ešte predtým pokrstili na malom pódiu novú knihu, druhý diel ľudových básničiek, ponášok a anekdot hriňovského humoristu Matúša Báťku s názvom Báťkoviny 2.