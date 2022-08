Kompas fanúšika I. triedy: Výrazné posily získali Látky, Sebechleby, Kriváň aj Očová

Pred víkendovým štartom novej sezóny sme nazreli do tímov všetkých 12 účastníkov I. triedy.

Najvyššia oblastná futbalová súťaž vo Zvolene sa nám pomaly scvrkáva. Dlhý čas bol počet účastníkov I. triedy stabilizovaný na 14 tímov, posledné sezóny ich bolo trinásť.

V aktuálnom ročníku ich však bude len 12. Druhá trieda bude mať účastníkov 6 (Sielnica, Senohrad, Hont. Tesáre, Sliač B/Veľká Lúka, Dobrá Niva B/Babiná a Kováčová B).

Z dôvodu nižšieho počtu tímov sa oblastné súťaže v pôsobnosti ObFZ Zvolen začnú trošku neskôr – až počas tretieho augustového víkendu. Mnohých fanúšikov istotne zaujíma, ako sú na tom ich obľúbené tímy.

Prinášame vám teda obľúbenú sondu do kabín tímov všetkých 12 tímov I. triedy ObFZ Zvolen – Kompas fanúšika. V sumári toho najdôležitejšieho na vás čaká, ktoré tímy posilnil, kto od nich odišiel a aké majú ambície v novom ročníku.

TJ Kriváň

Prišli: Martin Jablonský (Hriňová), Erik Hrčák (Diván), Peter Panica (Hriňová), Ľubomír Panica (Látky), Jozef Gonda (Hriňová), Ján Sekereš (Detva), Ján Laššák (Vígľaš-Pstruša)

Odišli: Lukáš Marcinek (Detva)

Rudolf Káčer, predseda klubu: „Dúfam, že sa nám podarí hrať o prvú trojku.“

MFK Strojár Krupina B

Prišli: Lukáš Pechovský (Pliešovce), Matej Uramkin (Bzovík), Timotej Gálus (Rapid Plzeň), Viktor Veróny (návrat zo zahraničia), Martin Krichel, Filip Fabian (obaja bývalí dorastenci Krupiny, ktorí sa chceli vrátiť k futbalu)

Odišli: Dávid Haško (Dudince)

Ondrej Odaloš, tréner: „V minulej sezóne sme ako nováčik obsadili veľmi pekné 4. miesto. Záleží však na tom, aký budeme mať štart do sezóny a uvidíme ako to pôjde, ale radi by sme skončili do tretieho miesta.“

TJ Slovan AX Budča

Prišli: nikto

Odišli: Kristián Halama (Sliač)