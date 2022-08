Výstup na Pustý hrad bude v septembri. Je spojením turistiky, poznania aj zábavy

Po dýke a mušli je symbolom vstupná brána hradu.

ZVOLEN. Historické scény, hudba či odkrývanie tajomstiev hradu s odborníkmi na archeológiu. Výstup na Pustý hrad si v sobotu 3. septembra napíše už jubilejný 30. ročník.

Program na Pustom hrade odštartuje o 10. hodine tradičný pozdrav účastníkov Cyklojazdy histórie.

„Návštevníkov poteší vystúpenie šermiarsko-divadelnej skupiny Via Historica, obľúbení sokoliari sv. Bavona a o hudobný zážitok sa postará slovenská folková a country legenda Bukasový masív,“ priblížil Branislav Mikšík z tlačového oddelenia mestského úradu.

Program doplnia sprievodné aktivity, medzi inými výstava fotografií Pustý hrad vykopaný spod sutín, ktorá priblíži 30-ročný archeologický výskum a pamiatkovú obnovu hradu, tiež výstava najkrajších tohtoročných archeologických nálezov, historická lukostreľba či razba mincí. Rôzne aktivity čakajú aj na detských návštevníkov.

„Pri posledných dvoch ročníkoch výstupu dominovali vizuálom podujatia predmety objavené pri archeologickom výskume,“ poznamenal Mikšík.

„V roku 2020 to bola rukoväť dýky zo slonoviny s plasticky stvárneným motívom pasovania do rytierskeho stavu, v roku 2021 zas mušľa spojená s púťou do severošpanielskeho mesta Santiago de Compostela,“ pripomenul.

„V aktuálnom ročníku je vizuálnym symbolom podujatia hlavná vstupná brána Horného hradu,“ dodal.

Aktuálna sezóna archeologického výskumu na Pustom hrade je totiž zameraná na rekonštrukciu hlavnej brány na Hornom hrade.