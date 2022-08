Vodič z miesta zrážky utiekol, ale po svojich

Policajtom neutiekol.

ZVOLEN. Narazil do iného auta, to svoje nechal na ceste a utiekol. Reč je o 60-ročnom vodičovi, ktorý, jazdiaci v smere od Krupiny na Zvolen, pred Dobrou Nivou pravdepodobne nedodržal bezpečnú vzdialenosť a narazil do pred ním idúcej dodávky.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Dodávku ešte obišiel, zastal a ušiel do kríkov,“ informovala polícia.

Na miesto prišli okrem dopravných aj policajti obvodného oddelenia zo Zvolena, železničnej polície a psovod a dôkladne okolie prepátrali. Vodič na úteku im aj tak neutiekol.

„Dychová skúška u neho preukázala 1,69 promile alkoholu,“ doplnila polícia. Na mieste prišiel o „vodičák“ a svoje konanie bude musieť ešte vysvetľovať.