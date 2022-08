Prvá investícia do kúpeľov v Sliači by mohla prísť už zanedlho

V prvej etape obnovia šesť liečebných domov, prinášame ich zoznam.

Vizualizácia víťazného návrhu. (Zdroj: Ateliér Between)

SLIAČ. Pohľad je bolestivý, hovoria miestni o chátrajúcich štátnych kúpeľoch na Sliači. Ministerstvo hospodárstva plánuje do ich obnovy naliať milióny. Prvá investícia by do kúpeľov mohla prísť už zanedlho.

„Chceme im vrátiť ich niekdajšiu slávu, pretože v takejto podobe nemajú budúcnosť,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík.

Známy je už víťaz architektonickej súťaže na ich obnovu, vyhral ju bratislavský ateliér Between.

Do druhého kola architektonickej súťaže návrhov postúpila šestica prihlásených, teda maximálny možný počet. Rozhodla o tom medzinárodná odborná porota, ktorá hodnotila 11 predložených návrhov. Niektoré prišli po termíne, tie zo súťaže vyradili.

Druhé miesto v súťaži neudelili, tretie prisúdili dvom súťažiacim.