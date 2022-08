Pliešovciam sa rozpadol káder, zradili ich niektorí hráči. Po 9 rokoch budú hrať len oblastnú súťaž

Zamerali sme sa na nečakaný rozpad piatoligového kádra TJ Tatran VLM Pliešovce.

PLIEŠOVCE. Toľko očakávaná a tak premyslená reorganizácia futbalových súťaží priniesla v praxi poriadny chaos a doslova rošády, kto si zahrá akú súťaž. Mnoho tímov, aj keď malo nárok, jednoducho do vyšších súťaží postúpiť nechcelo. Iné sa odhlásili. V drvivej väčšine v tom zohrávali hlavnú úlohu financie. To však nebol prípad TJ Tatran VLM Pliešovce.

Doslova ako blesk z jasného neba prišla tesne pred štartom novej futbalovej sezóny správa, že klub z Pliešoviec sa odhlásil z V. ligy skupiny Juh a prihlásil sa len do najvyššej oblastnej súťaže vo Zvolene – I. triedy.

Rozčarovanie a frustrácia vedenia tímu zo vzniknutej situácie bola pochopiteľná. Čo sa vlastne stalo? Prečo sa v hodine dvanástej Tatran odhlásil z piatej ligy a prihlásil len do I. triedy? Pliešovciam sa doslova z minúty na minútu rozsypala celá dlhoročná vízia nasledujúceho fungovania klubu.

Dôvodom tohto rozhodnutia vedenia klubu na čele s manažérom klubu Petrom Sýkorom a trénerom Stanislavom Žigmundom bol nečakaný obrat viacerých futbalistov Tatrana tesne pred štartom novej sezóny, ktorí sa aj napriek ústnym dohodám a rôznym sľubom rozhodli, že v Pliešovciach hrať nechcú.

Táto téma (a zánik A mužstva OTJ Hontianske Nemce – o tom, ale nabudúce) rezonovala v regióne ešte dlho. Nečudo. Veď Pliešovce pôsobili v regionálnych súťažiach 9 sezón a boli akousi stálicou IV. či V. ligy.

Z kádra Pliešoviec z konca sezóny 2020/2021 neostal kameň na kameni. (zdroj: fb TJ Tatran VLM Pliešovce)

Mali jasnú víziu

Po sezóne 2021/2022 bola vízia TJ Tatran VLM Pliešovce, aby ostali hrať tú istú súťaž – po novom V. ligu skupina Juh.

„Pri áčku som bol 5 a pol roka. Mužstvo bolo stabilizované a chceli sme mu dodať nový impulz. Prišli sme s tým, že zoženieme nového trénera. To sa nám aj podarilo, dohodli sme sa s Jurajom Mazúchom, ktorý odštartoval prípravu na novú sezónu. Aj touto cestou mu chcem za to poďakovať,“ začal neľahké rozprávanie dlhoročný kormidelník klubu Stanislav Žigmund a pokračoval,

„Na návrh pána Sýkoru som po sezóne prešiel na funkciu športového riaditeľa. Plánovali sme dlhodobú víziu. Chceli sme pripraviť hráčov na neľahké prechody zo žiakov ku dorastu, od dorastu k dospelým, bolo toho veľa,“ doplnil.

Podľa Žigmundových slov sa po poslednom zápase uplynulej sezóny v Pliešovciach osobne pýtali každého hráča, či má chuť ostať v klube, aké sú jeho predstavy alebo či chce ísť preč. „99 percent hráčov povedalo, že chce ostať. Jediný Dávid Martin nám povedal, že nevie či zostane, ale mal na to svoje osobné dôvody,“ prezradil Žigmund.

To však ešte netušil, čo sa bude diať neskôr. Zrazu sa rozhodol odísť aj Dominik Vreštiak. „Dominik Vreštiak sa rozhodol odísť, ale bolo to záhadné, pretože sme sa to dozvedeli iba zo systému, keď bola nahodená žiadosť o transfer hráča. Samozrejme, nepotreboval k odchodu súhlas klubu,“ povzdychol si tréner.

Ďalej sa okrem iného dočítate: Aké smsky prišli trénerovi od hráčov, ktorí odišli

V akom šibeničnom termíne oznámili ďalší hráči, že nechcú pôsobiť v Pliešovciach

Prečo klub odídencov nechcel pustiť len tak

Aké možnosti mal klub, aby ostal pôsobiť v piatej lige

Čo zaráža trénera Žigmunda na hráčoch, ktorí odišli a prečo podľa neho nemajú chrbtovú kosť

Ktorí dvaja skúsení harcovníci a ťahúni ostali v Pliešovciach aj napriek rozpadnutému kádru

Ako sa vyjadril a ako vníma celú situáciu manažér Tatrana Peter Sýkora

Ako bude vyzerať nadchádzajúca sezóna klubu v I. triede a aké majú ciele

Ako bude vyzerať káder Pliešoviec pre sezónu 2022/2023

Ako vidí smerovanie dedinského futbalu tréner Žigmund

Niektorí prestali dvíhať telefóny

Nový tréner Juraj Mazúch nastavil tréningy a mužstvo sa začalo pripravovať na nový ročník. Blížil sa koniec júla, prišiel predposledný prípravný zápas a podľa Žigmundových slov zrazu niektorí hráči prestali dvíhať telefón.