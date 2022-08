Je tvárou Noci v archíve: Neviem, či by sa ľudia naozaj vrátili do tých čias

Svoju budúcnosť si vytvárame práve teraz, hovorí Rado Kuric.

Istotu v profesionálnom divadle vymenil pred rokmi za slobodné povolanie. Hovorí o väčšej slobode, ktorú si užíva.

Partia, s ktorou ako tínedžeri založili kapelu, sa dodnes stretáva a prednedávnom si zahrala na gospelovom festivale. Takmer všetci našli profesionálne uplatnenie v umeleckej branži.

Herec a moderátor RADOSLAV KURIC je dnes známou tvárou z televíznej obrazovky. Tvrdí, že je spokojný, a že všetko je tak, ako asi má byť.

V rozhovore prezradil aj to, koho by poctil úlohou svadobného svedka, či s ktorou známou osobnosťou si ho ľudia mýlili.

V júni vás mohli vidieť diváci v predstavení o šansoniérke Édith Piaf na divadelnom festivale Zámocké hry zvolenské. S divadelným javiskom ste sa teda zrejme nerozlúčili nadobro.

Ani nie, keďže niekoľko rokov spolupracujem so Štátnou operou v Banskej Bystrici, ak potrebujú činoherné postavy do svojich operetných predstavení.

Dopĺňame zostavu spevoherných hercov. Okrem toho vo zvolenskom divadle dohrávam v predstavení Čertice.

To sú len príležitostné úlohy. Nechýba vám atmosféra divadla?

Skôr mám aj s vyšším vekom pocit, že chcem ísť do vecí, ktoré by ma viac napĺňali. Ak je herec v každodennom zväzku hrania, časom je z toho stereotyp a už si to až tak nevychutnáva.