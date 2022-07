Šéf sliačskeho futbalu: Mnohí zabudli na slušnosť, hráčov zaujíma len koľko dostanú za zápas

Predseda FK Slovan Kúpele Sliač otvorene hovorí o uplynulej sezóne, ambíciách klubu, problémoch pri zháňaní posíl či reorganizácii.

SLIAČ. Rok 2022 je pre malé kúpeľné mestečko Sliač vskutku výnimočný. Nielenže sa FK Slovan Kúpele Sliač stal majstrom I. triedy ObFZ Zvolen, ale v tomto roku si pripomínajú aj 100. výročie organizovaného futbalu na Sliači.

„Tým, že sa nám podarilo súťaž ukončiť na prvom mieste, tak môžeme hovoriť dvojnásobne o úspešnej sezóne. S bývalými hráčmi, funkcionármi a trénermi Sliača sme sa stretli na na 74. ročníku futbalového turnaja O pohár SNP, ktorý patrí medzi najstaršie futbalové turnaje na Slovensku. Boli to milé stretnutia a bolo na čo spomínať,“ prezradil v úvode predseda FK Slovan Kúpele Sliač Juraj Nemec.

Viac o uplynulej úspešnej sezóne klubu a ambíciách v novom ročníku prezradil Juraj Nemec v našom rozhovore.

Ako by ste s odstupom času zhodnotili sezónu 2021/2022?

Výsledky predchádzajúcich dvoch súťažných ročníkov už naznačovali, že s týmto kádrom je možné uspieť, dokonca okresnú súťaž aj konečne vyhrať. Už v sezóne 2019/2020 sme po jesennej časti skončili na 1. mieste so 4-bodovým náskokom pred tradičným súperom z Látok. Mužstvo vyhralo aj halový turnaj výberov I. a II. tried ObFZ SsFZ v Kremnici, mimochodom, po dlhej dobe to bol triumf tímu z ObFZ Zvolen.

Všetci hráči boli v pohode, tréningová morálka od začiatku roka 2020 bola výborná, prípravné zápasy úspešne odohrané. Nakoniec ročník 2019/2020 sa nedokončil, všetko sa anulovalo a v tíme nastalo veľké sklamanie. Podobne netradične sa skončila aj sezóna 2020/2021, keď sa nedohrala tiež pre covid.

Jesenná časť a súťaž bola ukončená dohrávkami na jar 2021, s tým že víťaz súťaže po jesennej časti už mal možnosť postúpiť do vyššej súťaže. Sliač skončil tretí, všetkých dôležitých súperov sme mali mať na jar doma, no nehralo sa.

Uplynulý ročník 2021/2022 sme začali prehrami vo všetkých prípravných zápasoch. O to väčšie bolo prekvapenie pre všetkých, že jeseň sme vyhrali so 6-bodovým náskokom. Na tomto výsledku mali zásluhu všetci hráči, ako aj tréner Ján Koreň a vedúci mužstva Robert Karniš s Tiborom Michalkom.

Pred jarnou časťou ste vsadili na skúseného trénera Petra Píša. Čo do mužstva priniesol?

Jarnú prípravu sme začali v polovici januára s Jánom Koreňom, ktorý však z osobných dôvodov ukončil trénerskú činnosť. Bolo potrebné nájsť náhradu, ktorá by bola prínosom pre klub a naplnila cieľ, o ktorom nik nehovoril, ale všetci vedeli, o čo ide. Podarilo sa nám zlomiť trénera Petra Píša a tak zimná príprava bola na dobrej úrovni, aj keď nám prípravné zápasy opäť veľmi nevyšli.

Tréner Píš priniesol z tréningového procesu z vyšších súťaží, kde predtým trénoval, svoje bohaté skúsenosti. Viac sa zameral na taktiku mužstva a riešenie herných situácii. Za pomoci vedúceho mužstva, na jar ním bol Robert Karniš, sme stmelili mužstvo natoľko, že napriek veľkému počtu zranených hráčov ku koncu súťaže, keď sme neraz dopĺňali káder aj z béčka, sa podarilo uspieť a ukončiť súťaž víťazstvom a postupom do vyššej súťaže.

Ktorí hráči vám urobili najväčšiu radosť?