Z pôvodne požadovanej investičnej pomoci má dostať firma polovicu

Spoločnosť plánuje rozšíriť kapacity.

KRIVÁŇ. Spoločnosť Intercable plánuje vo svojom závode v Kriváni investovať do rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne pre automobilové súčiastky. Ide o investíciu vo výške takmer 8,6 milióna eur s realizáciou do konca budúceho roka.

Vďaka nej má do konca roka 2026 vzniknúť 82 nových pracovných miest. Firma žiada štát o investičnú pomoc v sume 1,5 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z materiálu, ktorý ministerstvo hospodárstva predložilo do pripomienkového konania.

Investor od štátu pôvodne žiadal investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v sume 3 milióny eur. Ministerstvo hospodárstva však vyjadrilo súhlas s poskytnutím takejto investičnej pomoci len vo výške 1,5 milióna eur.

„Navrhovaná investičná pomoc spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, ktorej cieľom je rozšírenie existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby v obci Kriváň," uviedol rezort.

Firma Intercable chce rozšíriť kapacitu existujúcej prevádzkarne o produkciu spojovacích technológií pre elektro-automobilový priemysel. Pôjde o novú pokročilejšiu produktovú skupinu vysokonapäťových distribučných systémov, v ktorých budú plastové časti kombinované s medenými spojnicami.