Sošky Zaľúbencov v Banskej Štiavnici vzbudili rozruch: Čaká nás to isté aj túto sezónu?

Nie je žiadnym tajomstvom, že 21 farebných sošiek Zaľúbencov čítajúcich si Sládkovičovu Marínu, ktoré mohli návštevníci vidieť na lavičkách v Banskej Štiavnici minulé leto, vzbudili rozruch.

Tie totiž mali nielen svojich nadšených fanúšikov, ale našli sa aj zarytí odporcovia. V konečnom dôsledku však táto búrlivá diskusia pomohla spropagovať novú zážitkovú hru s názvom Zaľúbená Štiavnica, ktorej cieľom je podporovať turistický ruch v regióne prostredníctvom popularizácie veršov tohto diela. Jej 2. ročník odštartuje už v prvé júlové dni a potrvá do konca turistickej sezóny.

Bude z Banskej Štiavnice nová Verona?

Na Slovensku i vo svete je ešte mnoho ľudí, ktorým je málo známe, že Banská Štiavnica je okrem svojej slávnej banskej histórie aj mestom, kde sa zo skutočného príbehu lásky Maríny a Sládkoviča zrodila Najdlhšia ľúbostná báseň sveta. Spoluzakladateľ neziskovej organizácie Marína a Sládkovič, ktorá hru vytvorila a organizuje, Igor Brossmann si myslí, že táto téma má skutočný potenciál presláviť Banskú Štiavnicu celosvetovo a dostať ju na mapu najzaľúbenejších miest sveta. “Možno ešte na dôležitejšie miesto ako má dnes Verona. A to z jednoduchého dôvodu. Príbeh osudovej lásky Maríny a Sládkoviča je na rozdiel od vymysleného príbehu Rómea a Júlie skutočným príbehom lásky, ktorý sa pred takmer 200 rokmi v Banskej Štiavnici skutočne udial,“ vysvetľuje Brossmann.

Vlani sa zapojilo až dvadsaťtisíc ľudí

Autori Zaľúbenej Štiavnice boli prekvapení, že minulý ročník tejto letnej zážitkovej hry vzbudil takú vášnivú diskusiu. Obdobné hry prebiehajú už roky v historických mestách po celej Európe. A to dokonca aj v mestách UNESCO, ako napr. anglický Bath. Podľa slov Igora Brossmanna sa v týchto mestách už dlhé roky pravidelne počas leta rozmiestňujú desiatky sôch, kráv, slonov, žiráf, či obrovských gumových medvedíkov, ktoré prilákajú do mesta nových návštevníkov, z čoho ekonomicky profituje celé mesto i jeho obyvatelia. “V porovnaní s týmito veľkými sochami v iných mestách boli naše malé farebné postavičky Zaľúbencov na lavičkách veľmi skromné a nenápadné. Dnes však už môžeme povedať, že minuloročný rozruch okolo nich bol v konečnom dôsledku veľmi pozitívny, pretože podľa prístupov na webovú stránku www.zalubenastiavnica.sk vieme, že do hľadania postavičiek a ľúbostných veršov sa vlani aktívne zapojilo takmer dvadsaťtisíc ľudí,“ priblížil.

Diela šikovných študentov Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici

Autori tejto myšlienky ďalej priznávajú, že už od vlaňajška sa ich veľa ľudí so záujmom pýta, či hra Zaľúbená Štiavnica bude pokračovať aj v tomto roku a s potešením odpovedajú, že áno. Tentokrát však k spolupráci prizvali miestnu Školu umeleckého priemyslu, kde sa v osobe zástupcu riaditeľa školy Mgr. Radovana Blaha stretli s veľkým záujmom. “Sme šťastní, že táto škola sa do projektu naplno vložila a jej študenti ideovo a výtvarne spracovali sošky Zaľúbencov čítajúcich si Marínu pod vedením pedagóga Mgr. Art. Ivana Slovenčáka. Patrí im za to veľké poďakovanie,” teší sa Brossmann a zvedavcov zároveň pozýva, aby sa na ne prišli pozrieť osobne. Aj tento rok ich totiž budeme môcť nájsť na lavičkách s veršami na tých najromantickejších miestach po Banskej Štiavnici a okolitých kopcoch. Na autentických miestach, kde sa prechádzali Marína so Sládkovičom, na miestach, ktoré boli inšpiráciou k napísaniu najkrajších veršov Najdlhšej ľúbostnej básne sveta. “Pozývame všetkých, aby prišli a zapojili sa do letnej hry Zaľúbená Štiavnica. Veríme, že energia a nadšenie, ktoré do tvorby vložili naši študenti, prinesú potešenie ďalším desaťtisícom návštevníkom,“ dopĺňa Mgr. Art. Ivan Slovenčák, pedagóg, ktorý viedol tím študentov.

Hovoriace súsošie, aké inde vo svete nenájdete

Putovanie po 21 miestach, ktoré zrodili najkrajšie verše z Maríny, autori odporúčajú začať na mininámestí Zaľúbencov pred Bankou Lásky, kde návštevníci nájdu unikátne súsošie Zaľúbencov čítajúcich si Marínu. “Ak zľahka položíte dlaň na srdce v ich knihe, budete na vlastné uši počuť, ako si nežne vyznávajú lásku najslávnejšími veršami z tohto slávneho diela. Hovoriacu sochu vytvorenú na takomto technickom princípe nenájdete nikde inde na svete,” opisuje Igor Brossmann s tým, že ak budete pokračovať v putovaní po ďalších romantických miestach, na každom nájdete lavičku so zmenšeninou tohto originálneho súsošia a vždy iný verš z Maríny. Ten kto prejde všetkých 21 miest, zoznámi sa tak s 21 najkrajšími veršami Najdlhšej ľúbostnej básne sveta. Ak by si niekto chcel skenovať QR kódy, ktoré sa nachádzajú na každej lavičke, dostane sa na webovú stránku www.zalubenastiavnica.sk, kde sa dozvie viac o mieste, na ktorom sa práve nachádza. Putovanie po stopách Maríny a Sládkoviča končí opäť na námestí pred radnicou pri súsoší. Mapu so všetkými 21 miestami návštevníci nájdu na mininámestí Zaľúbencov pred Bankou Lásky alebo na www.zalubenastiavnica.sk. Novinkou v tomto roku bude aj papierová mapa, ktorá bude dostupná zadarmo v prevádzkach v Banskej Štiavnici a okolí. “Príďte, je to naozaj zážitok putovať po autentických miestach jedného z najromantickejších príbehov na svete,“ dodáva Brossmann. Tento výnimočný projekt podporuje aj samotné mesto. „Som presvedčená, že Banská Štiavnica má ako pútnické miesto pre zaľúbených potenciál. Príbeh Maríny a Sládkoviča, z ktorého sa zrodila Najdlhšia ľúbostná báseň sveta, je totiž pravdivým príbehom lásky,“ potvrdila primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.