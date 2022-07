Pre deti, ktoré vyrastajú bez rodičov, bol tábor veľkým zážitkom

Tábor mali zadarmo, o program sa im postarali lesníci.

TŔNIE. Oddychujúci školáci, žijúci v Centre pre deti a rodiny v Tŕní, spoznávali v prvý júlový týždeň zákutia a krásy lesov v okolí Kordík. Pracovníci mestských lesov pre nich pripravili pestrý program, počas ktorého ich okrem iného zapojili aj do kuchárskeho umenia.

Desiatka detí bola ubytovaná na chate pri obci Kordíky, ktorú spravujú Mestské lesy Banská Bystrica. Deti sú odkázané na pomoc iných, banskobystrická samospráva im preto už siedmykrát po sebe zabezpečila na chate bezplatný pobyt.

Mestskí lesníci im hravou formou spríjemnili prázdniny a súčasne ich naučili čo najviac o prírode. Zorganizovali pre nich aj výlety do širšieho okolia.

Centrum v Tŕní poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie formou celoročného pobytu pre deti vo veku od narodenia do 18 rokov. Pomocnú ruku im však podajú až do ich osamostatnenia, no najdlhšie do času, keď dosiahnu 25 rokov.

„Naše deti zažili na začiatku prázdnin nečakané prekvapenie plné náučných a zábavných aktivít. Spoznávali faunu a flóru lesov prostredníctvom zážitkov, čo je pre ne najlepšie zapamätateľná forma učenia,“ povedal riaditeľ centra v Tŕní Ján Paľúch.

„Organizátorom tábora ďakujem nielen za materiálnu pomoc vo forme sladkých odmien či písacích potrieb, ale prioritne za čas strávený s deťmi. Práve čas je dnes tým najvzácnejším, čo môžeme našim zverencom žijúcim mimo biologickú rodinu dať,“ doplnil.

Lesníci pripravili pre prázdninujúcich školákov počas celého týždňa program v rámci aktivít lesnej pedagogiky. Učili ich spoznávať zvieratá, stromy, rastliny, ako sa majú v prírode správať či prečo je les pre nás dôležitý. Usporiadali pre ne tiež zábavné športové súťaže a predviedli hru na lesnom rohu.

„Pre nás je podstatné, aké lesy odovzdáme budúcim generáciám. Zároveň je nesmierne dôležité, aké generácie sa o prírodu budú starať. Lesná pedagogika je preto neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou našej práce,“ poznamenal riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica Blažej Možucha.

Deti sa zapojili aj do prípravy a varenia poľovníckeho guláša. Príjemnú atmosféru vytvorili najmenší účastníci tábora svojím spevom či hrou na gitaru. Lesníci ich na záver odmenili loptami, setmi na bedminton a iným športovým vybavením.