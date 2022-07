Kto bude hrať v akej súťaži? VEĽKÝ PREHĽAD účastníkov jednotlivých líg v sezóne 2022/2023

Futbalová sezóna 2022/2023 už pomaly klope na dvere. Keďže pôjde o prvý ročník po dlho chystanej reorganizácií súťaží, ešte na konci toho predošlého, bol v tom, kto napokon postupuje a kto bude hrať akú súťaž, poriadny chaos.

Viacero tímov, aj napriek tomu, že tabuľkové postavenie ich predurčovalo hrať vyššiu súťaž, jednoducho postúpiť nechcelo. Najmä vďaka finančným nárokom. A tak sa stalo napríklad aj to, že o súťaž vyššie postúpil MFK Zvolen, ktorý po ročníku 2021/2022 skončil vo vtedajšej IV. lige skupine Juh až na 6. mieste.

