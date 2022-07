Vo zvolenskej nemocnici začínajú s rekonštrukciou vchodu do polikliniky

Stavebné práce prinesú obmedzenia aj na parkovisku.

ZVOLEN. Nemocnica vo Zvolene dnes začína plánovanú rekonštrukciu vstupných priestorov polikliniky a suterénu. Práce budú robiť za plnej prevádzky do konca novembra, ale budú rozdelené do dvoch fáz s rôznym stupňom obmedzenia pre pacientov a návštevníkov polikliniky.

Rekonštrukcia vstupných priestorov sa začína prvou fázou, ktorá potrvá do polovice augusta. Počas nej nebude obmedzený samotný vstup do polikliniky ani do Centra pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch.

„Všetkých prosíme o pochopenie, trpezlivosť a zvýšenú mieru opatrnosti. Rovnako prosíme o pochopenie, pretože od prvých dní stavebných prác bude čiastočne obmedzené parkovanie pred poliklinikou,“ vysvetľuje riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá. Všetci na parkovisku musia rešpektovať vybudované koridory a smerové značenia.

„V druhej fáze rekonštrukcie, ktorá sa začne v polovici augusta a potrvá do novembra, bude vybudovaný chránený koridor s dočasnými dverami pre náhradný dočasný vstup do priestorov polikliniky,“ objasňuje riaditeľka s tým, že zámerne sa snažili o to, aby väčšia časť prác bola zrealizovaná počas letných prázdnin.

Nemocnica, ktorá patrí do siete Agelu, financuje rekonštrukciu zo svojich zdrojov. „Rekonštrukcia zohľadňuje, aby bola poliklinika bezbariérovo prístupná v rovnakom rozsahu,“ podotýka riaditeľka.

Obmedzená nebude ani prevádzka bufetu, pokladne a lekárne.

„Výsledkom týchto prác bude významné zvýšenie komfortu, modernejšie priestory s praktickejším využitím,“ dodáva.