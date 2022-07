Tisícky domácností zostanú bez elektriny, prinášame zoznam

Plánované odstávky sa dotknú aj nášho regiónu.

Plánované odstávky elektriny pocíti budúci týždeň na strednom Slovensku šesťtisíc domácností v troch krajoch.

Rozsiahlejšie odstávky sa dotknú miest a obcí v ôsmich okresoch.

okres Banská Bystrica

V Slovenskej Ľupči plánujú energetici údržbu elektrického vedenia v pondelok 11. a v utorok 12. júla. V čase od 7:30 do 17:00 hod. zostane bez elektrickej energie takmer 800 domácností. Každú však zasiahne odstávka len v jeden deň.

okres Zvolen

Mestečko Sliač, konkrétne časť Sampor a obce Veľká Lúka a Lukavica zasiahne prerušenie distribúcie elektriny v stredu 13. júla v čase medzi 7:00 a 19:30 hod. Pre revíziu na úrovni vysokého napätia zostane bez napájania 550 odberných miest.

okres Žarnovica

Nová Baňa by sa mala pripraviť na odstávku elektriny v utorok 12. júla od 7:30 do 17:30 hod. Dotkne sa asi tisícky domácností. Príčinou bude prebiehajúca rekonštrukcia rozvodne.

okres Žiar nad Hronom

Obce Pitelová, Trnavá Hora a Hronská Dúbrava majú naplánované bezprúdie v pondelok 11. júla. V čase od 7:30 do 17:30 hod. to pocíti približne 500 odberných miest. Aj v tomto prípade to bude pre rekonštrukciu rozvodne.

okresy Detva a Lučenec

Obce na rozhraní okresov, konkrétne Mýtnu, Pílu, Korytárky, Podkriváň a mestskú časť Detvy Piešť II čaká odstávka elektriny v stredu 13. a vo štvrtok 14. júla.

V čase od 7:00 do 21:00 hod. zostane bez prúdu 800 domácností. Odstávky sa týkajú tých istých odberateľov počas obidvoch dní.

„Vzhľadom na charakter plánovaných prác sú odstávky elektriny nevyhnutné,“ povedal hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.

Elektrikári spoločnosti budú totiž pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia. Z bezpečnostných dôvodov tak zostanú niektoré technológie na nevyhnutný čas vypnuté.

„Práce majú zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v jednotlivých oblastiach,“ dodal Gejdoš s tým, že energetici urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné.

Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v avizovaných časoch.