Koncert metalových hviezd vo Zvolenskej Slatine bol organizačným fiaskom

K nezvládnutej organizácii sa vyjadrili aj usporiadatelia z agentúry Profi Event.

ZVOLENSKÁ SLATINA. Po viac ako dvoch rokoch čakania, to mala byť oslava heavy metalu. No ostala po nej nesmierne trpká pachuť.

Kvôli pandémii sa veľkolepé turné nemeckých legiend Helloween viackrát odkladalo.

Pôvodne mala byť jeho slovenská zastávka vo Zvolene, ale napokon sa slovenský organizátor zastrešený pod agentúrou Profi Event rozhodol, že ho presunie do neďalekej Zvolenskej Slatiny, kde už tento istý organizátorský tím, aj keď pod iným menom agentúry, urobil napríklad v roku 2016 metalový festival More Than Fest.

Mnoho ľudí má však v pamäti aj rok 2017, kedy sa mal na tom istom mieste uskutočniť ďalší ročník, ale skončilo sa to poriadnou hanbou. Festival sa zrušil doslova niekoľko hodín pred jeho začiatkom. Ani to však nebolo prvé faux pas (a ako sa zdá, žiaľ, ani posledné).

Veľa fanúšikov tvrdej hudby nad touto partiou zlomilo palicu, niekoľkokrát a oprávnene. Našli sa aj takí, ktorí sa však nad ich nespočetné prešľapy povzniesli. A zrejme až doteraz.

Koncert sa konal za miestnym futbalovým štadiónom a preveril ho už spomínaný festival, ale napríklad aj koncert skupiny Olympic.

A aj keď sa toto miesto javilo ako vhodné pre vystúpenie legendárnych Helloween a švédskych kladivárov Hammerfall, predsa len, niektoré organizačné záležitosti vzbudzovali obavy, ako sa to celé zvládne.

Pár dní pred koncertom hlásali organizátori 5 000 predaných lístkov. Vo výsledku navštívilo tento koncert niečo medzi šesť až sedemtisíc fanúšikov.

Kolóny áut, neskorší vstup

Toto miesto však takýto nápor ľudí ešte nezažilo. Fanúšikovia metalovej muziky začali na miesto koncertu prúdiť už okolo obeda. K dispozícii bola obrovská lúka na parkovanie.

Žiaľ, nepokosená a bez žiadnej regulácie a usmerňovania. A čím sme boli bližšie začiatku koncertu, áut samozrejme pribúdalo.

Mnohí však uviazli v zápchach, keďže sa kolóny od Zvolena tvorili dobrý kilometer od kruhového objazdu pred Zvolenskou Slatinou.

Pred bránami do areálu sa nachádzal jeden stánok s občerstvením (upečené mäsá a klobásy vystavené na priamom slnku veruže nebol dobrý nápad), pri ktorom boli dva výčapy. A to bolo žalostne málo. Vtedy však ešte nik netušil, čo ho bude čakať po vstupe do areálu.