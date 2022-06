MFK Zvolen sa teší z postupu do vyššej súťaže. Bola to zhoda okolností, hovorí riaditeľ klubu

Riaditeľ MFK Zvolen Juraj Družbacký hovorí o postupe do Majstrovstiev regiónu Stred a ambíciách klubu.

ZVOLEN. MFK Zvolen mal famóznu jar sezóny 2021/2022, no po veľmi zlej jeseni, kedy sa tím iba tvoril a dával dokopy, to stačilo iba na 6. miesto v IV. lige skupine Juh.

O vytúženom postupe, aj napriek tomu, že káder Zvolena bol na jar objektívne o triedu lepší a kvalitnejší od všetkých štvrtoligistov, si pod Pustým hradom mohli nechať zdať.

Do novovytvorenej súťaže Majstrovstvá regiónu Stred sa mal podľa tabuľkového postavenia prebojovať majster IV. ligy Juh Banská Štiavnica a druhý Badín. Slovenské Ďarmoty v baráži s Makovom neuspeli. Napokon je však všetko inak.

Aj keď sa dalo predpokladať, že viaceré tímy jednoducho do vyšších súťaží nebudú chcieť ísť kvôli zvýšeným finančným nákladom, s postupom Zvolena do Majstrovstiev regiónu Stred (akási nadstavba medzi celoslovenskou III. ligou a nižšími regionálnymi súťažami) sa vzhľadom na jeho tabuľkové postavenie veruže nerátalo.

A v podstate sa stal malý zázrak, z ktorého majú v MFK Zvolen veľkú radosť. V úvode týždňa nám zavolal riaditeľ MFK Zvolen Juraj Družbacký, ktorý sa nadšene podelil s nami o túto radostnú správu. Slovo dalo slovo a šéf klubu nám povedal o tom, ako sa teda zrodila účasť Zvolena vo vyššej lige, ale prezradil aj oveľa viac.

Riaditeľ MFK Zvolen Juraj Družbacký (zdroj: MFK Zvolen)

Skôr ako sa dostaneme k samotnému postupu MFK Zvolen do vyššej súťaže, spýtam sa najskôr na uplynulú sezónu. Ako hodnotíte jarnú časť nedávno skončenej sezóny z postu riaditeľa klubu?

V domácich zápasoch sme v jarnej časti nedostali ani jeden gól. Prehrali sme len v Šalkovej a body sme stratili ešte doma s Badínom po remíze 0:0, ale mrzelo nás to poriadne. Toto mužstvo je stabilizované a pod vedením trénerov Tótha s Kováčom, urobili maximum čo sa urobiť dalo. Podarilo sa nám do tímu priviesť viacero opôr a bolo vidieť, že sme o triedu lepší ako ostatné tímy IV. ligy. A hovorili za to aj naše výsledky.

Aj napriek famóznej jari to stačilo len na 6. miesto a zdalo sa, že Zvolen môže na vyššiu súťaž zabudnúť. Boli ste s tým zmierení, že ešte jeden rok bude hrať Zvolen túto súťaž alebo ste hľadali cestičky ako ísť vyššie?

Ambície boli jasné, chceli sme ísť vyššie, ale tabuľkové postavenie hovorilo v náš neprospech. Avšak len prednedávnom nám volali zo Športovo-technickej komisie (ŠTK), či potvrdíme účasť v súťaži Majstrovstiev regiónu Stred pre sezónu 2022/2023, lebo mužstvá, ktoré boli v tabuľke pred nami, sa účasti v tejto lige vzdali, respektíve sa do nej neprihlásili. Do Majstrovstiev regiónu Stred sme sa teda dostali takýmto spôsobom a postúpili sme do tejto ligy ako 14. účastník.

Ďalej sa okrem iného dočítate AJ TOTO: Ktoré tímy sa neprihlásili do Majstrovstiev regiónu Stred

Či ostane káder z jarnej časti pokope

O ktorých hráčov majú vo Zvolene záujem

Ktorá méta je pre MFK Zvolen najpodstatnejšia

O akých smelých ambíciách klubu hovorí Družbacký

Ktorá inštitúcia je dôležitou súčasťou fungovania klubu

Aká je aktuálna finančná situácia klubu

Aké sú teda pocity vo Zvolene po postupe do vyššej súťaže?

Veľmi sa tešíme, že sme postúpili, lebo sme naozaj vyvíjali množstvo úsilia na to, aby sme sa prebojovali do vyššej súťaže, aj keď teraz sa to podarilo zhodou okolností, keďže sme skončili až šiesty, a to aj napriek vynikajúcej jarnej časti.

Zvolen teda nevyvíjal iniciatívu smerom ku futbalovému zväzu? Ktoré tímy pred nami sa do Majstrovstiev regiónu Stred neprihlásili?