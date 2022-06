Adrián Polóny: Konečne alternatíva pre kraj existuje

Šéf predstavenstva SAD Zvolen oznámil svoju kandidatúru na župana. Adrián Polóny tvrdí, že pre ľudí je najlepšie, keď si majú z čoho vyberať.

Adrián Polóny

BANSKÁ BYSTRICA. O kreslo predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sa v tohtoročných župných voľbách bude uchádzať aj Adrián Polóny, predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen. Svoju kandidatúru oficiálne ohlásil v pondelok 20. júna. Aktuálne je šiestym účastníkom jesenného volebného boja.

Šéf predstavenstva druhej najväčšej dopravnej spoločnosti v krajine sa o priazeň voličov uchádza ako nezávislý kandidát. Podporu mu vyjadrili opozičný SMER aj mimoparlamentná SMS.

Paradoxne, Hlas Petra Pellegriniho, priateľa Adriána Polónyho, pred pár týždňami podporil ako kandidáta terajšieho vicežupana Ondreja Luntera.

Ako to vníma najnovší kandidát na župana? S akými ambíciami vstupuje do kampane? Čo stojí za jeho rozhodnutím kandidovať a čo hovorí na svojich súperov? Aj tieto otázky sme položili Adriánovi Polónymu.

Čo vás utvrdilo v tom, že chcete byť skutočne účastníkom blížiaceho sa župného volebného boja?

Pohľad na kandidátku, v ktorej ešte donedávna svietilo len jedno meno. Žiadna alternatíva. Podľa mňa je pre ľudí najlepšie, keď si majú z čoho vyberať. Napokon, nič nie je horšie, ako keď prídete do reštaurácie a z menu majú už len jedno jedlo. Povedal som si, že je najvyšší čas spomínanú kandidátku rozšíriť.

Mnohých určite prekvapilo, že vo chvíli, keď ste oficiálne oznamoval svoju kandidatúru na župana, stáli pri vás šéf SMER-u Róbert Fico a tiež predseda SMS Milan Urbáni. Znamená to teda aj politickú nálepku na vašom tričku?

Určite nie. Nikdy som v žiadnej politickej strane nebol a určite ani do žiadnej nevstúpim. Zakladám si na svojej politickej nezávislosti. Denne robím veľa rozhodnutí a veľmi dobre viem, aké je to rozhodovať sa v oklieštení. Takže akékoľvek stranícke nálepkovanie v mojom prípade vylučujem.

Priznávam, že podpora takej silnej politickej strany, akou je SMER, ma príjemne prekvapila. V jej radoch je veľa odborníkov a tým, že boli ochotní pridať sa k môjmu menu, ma len utvrdilo v tom, že som v regióne známy a mám za sebou už aj nezanedbateľné výsledky. Rovnako je to aj v prípade strany SMS.

Viacerí by možnože po vašom boku očakávali skôr Petra Pellegriniho z Hlasu, keďže je vašim dlhoročným priateľom. Avšak Hlas pred pár týždňami deklaroval svoju podporu terajšiemu podpredsedovi BBSK Ondrejovi Lunterovi. Čo vy na to?

Tu som skôr očakával, že Hlas, ako silná politická strana, postaví vlastného silného kandidáta, pretože som presvedčený o tom, že má vo svojich štruktúrach ľudí, ktorí na to skutočne majú. Mimochodom, v čase, keď Hlas vyjadril svoju podporu Ondrejovi Lunterovi, tak ja som o kandidatúre ešte len uvažoval. Takže v tomto absolútne nevidím žiadny problém a rozhodnutie strany akceptujem.

Okrem Ondreja Luntera sú aktuálne vašimi protikandidátmi aj Rudolf Huliak, ktorý sa v minulosti objavil aj na kandidátke kotlebovcov v parlamentných voľbách, avšak neuspel, tiež exkotlebovec Miroslav Suja z hnutia Republika, kandiduje aj Marek Kotleba, brat expredsedu BBSK a tesne pred vami oznámil svoj záujem o post župana Marek Modranský, ktorý v minulosti pôsobil aj v SAD Zvolen ako riaditeľ dopravy. Čo hovoríte na svojich aktuálnych súperov?

Ako som už povedal na začiatku. Som rád, že si voliči budú mať z čoho vyberať. Konečne alternatíva pre kraj existuje. Čo sa týka Mareka Modranského, tak jeho kandidatúra ma v dobrom prekvapila. Viete, niekde som čítal: ... aby veci fungovali. Ja dodávam, že niekedy len zmena pomôže, aby skutočne fungovali.

Mimochodom, v prípade, že by ste uspeli vo voľbách, s predsedníckymi postami v troch spoločnostiach, konkrétne SAD Zvolen, Dopravný podnik mesta Banská Bystrica aj Bystrická dopravná spoločnosť, by ste sa museli rozlúčiť.

Samozrejme, som si toho vedomý. Musím však povedať, že som mal to šťastie, že som už dvadsiaty rok v pozícii predsedu predstavenstva SAD Zvolen, čo je spoločnosť s 80-ročnou históriou. Moji predchodcovia ju dokázali udržať a skutočne ju dobre manažovali. Myslím, že ja som v tom úspešne pokračoval, čo potvrdzuje fakt, že aj za posledné dve desaťročia spoločnosť napredovala a ako jedna z mála zvíťazila v deviatich medzinárodných tendroch. Takže z pohľadu manažovania mám za to, že viem v krátkom čase rozoznať, čo je podstatné a nepodstatné, čo aj na politickej scéne považujem za veľkú výhodu.

Navyše sme aktuálne vyhrali v medzinárodnom tendri na zabezpečovanie dopravy v kraji na ďalších minimálne 10 rokov. Vodiči a ich rodiny majú výplaty zabezpečené. Teraz sú na rade ľudia v celom kraji. Lunter im svojimi výhovorkami budúcnosť nezlepší.

Predpokladáte teda, že aj svoje kontakty smerom k vláde by ste dokázali zúročiť v prospech kraja v prípade úspechu vo voľbách?

Určite. Pri rokovaniach som sa nikdy neuspokojil s odpoveďou typu „pozrieme sa na to a určite sa vám ozveme.“ Som neodbytný a riadim sa zásadou, že čo nevyriešim hneď, tak o 20 minút je to už staré. Ja nie som typ, ktorý by chodil do Bratislavy vyplakávať. Požadujem ihneď okamžité a efektívne riešenia. Žiadne dlhodobé prísľuby.

Viete, niekto sa dokáže fantasticky mediálne predať, robí okázalý marketing, no skutky absentujú. Ja to skôr beriem z opačného konca. Pre mňa je dôležitý požadovaný výsledok, nie fotografie na sociálnych sieťach, aby ľudia vedeli, že som bol niečo vybavovať. To, že som v podstate nič nevybavil, sa už ľudia z tých fotografií nedozvedia.

Verejnosť určite ešte stále vníma spor banskobystrickej župy so SAD Zvolen aj Lučenec, ktoré rozpútali Kotlebove dodatky. Súčasné vedenie kraja ich spochybnilo, keďže boli uzatvorené na päť rokov a bez súťaže. Napokon o nich rozhodoval súd. Práve v tomto prípade vaše meno značne rezonovalo.

Osobne tento spor považujem za zbytočný. Okrem toho stál župu veľa energie a samozrejme aj milióny. Pretože prísť jeden deň na úrad, prečítať si zmluvy a tvrdiť, že na to má kraj dve právne analýzy, ktoré mimochodom nikto nikdy nevidel, potom vymyslieť absolútnu neplatnosť zmlúv, následne len čiastočnú, dokonca aj bezdôvodné obohatenie, skrátka meniť veci za pochodu ako sa hodí, tak to považujem za vrcholne neprofesionálne. Pre mňa je nepochopiteľné, keď je niekto predstaviteľom župy a nevie, čo sú kompetencie kraja. Tie sú dané zo zákona, no určite medzi nimi nie je vstup do vzťahov, ktoré sú už uzatvorené. Tvrdenia právnikov na strane župy, vnímam ako nepochopenie práva. Boli chybné a napokon do sporu vtiahli nielen SAD Zvolen, ale aj SAD Lučenec. Celú situáciu zbytočne zdramatizovala aj extrémna medializácia, pričom fakt, že sme sa o neplatnosti dodatkov, ktoré zdôrazňujem, sme my považovali za platné, dozvedeli až médií, čo je absolútne neštandardné.

Najnovšie ste sa zmienili, že spory pokračujú.

Áno, župa sa v sporoch o dodatky napokon stiahla, keďže iná možnosť už nebola. Veď tri a pol roka platenia právnikov, zbytočne vynaložená energia, obhajovanie sa pred médiami a verejnosťou, boli čírim nezmyslom. Napokon to sami uznali. Možnože k tomu trochu napomohol aj fakt, že odvolací krajský súd sa jasne vyjadril, že taká žaloba nemal byť vôbec na Okresnom súde vo Zvolene prijatá. Takéto veci zaváňajú amaterizmom a niekto by mal za to niesť aj zodpovednosť.

Aktuálne môžem potvrdiť, že sme na prvostupňovom súde uspeli v ďalšom spore so župou, v ktorom ide o 1,6 milióna eur.

Podľa toho, čo tvrdíte, je reálny predpoklad, že spor so SAD Zvolen môže zdediť prípadné nové vedenie župy.

Je to tak. Ideálne by bolo, keby si to súčasné vedenie župy, aj so svojím krízovým tímom, vysporiadalo do konca aktuálneho volebného obdobia.

Ak by ste mali konkretizovať podľa vás najpálčivejší problém nášho kraja, ktorý je potrebné aktuálne riešiť, čo by to bolo?

Ľudia potrebujú istoty a vidieť, že problémy sa riešia rýchlo a efektívne. Banskú Bystricu od Bratislavy delí 220 kilometrov a vyše 500-eurový rozdiel na výplatnej páske. Žiaľ, mladí, vzdelaní ľudia sa z nášho kraja posúvajú na západ krajiny, prípadne za jej hranice. Napokon, na rovnakej pracovnej pozícii zarobia v Bratislave niekoľkonásobne viac ako v našom kraji. Akoby tunajší ľudia splácali akúsi daň za to, že žijú v najmenej rozvinutých regiónoch. Takže je to o tom, čo som už hovoril. Áno, za vládnymi činiteľmi treba chodiť, dožadovať sa ich výjazdov do nášho kraja, aby sa problémy konečne začali riešiť. Žiaľ, vyplakávanie na nich neplatí. Ja skôr verím v dravosť, odbornosť a neodbytnosť. Vždy sa mi potvrdilo, že práve tie sú základom úspechu. A presne na ne by som v prípade svojho volebného úspechu stavil.

