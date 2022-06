Adam Húska o debute v NHL, budúcnosti v Rangers, dýke do chrbta od spoluhráča či MS vo Fínsku

Rozhovor so slovenským hokejovým reprezentantom Adamom Húskom.

ZVOLEN. Mohlo by sa zdať, že slovenský brankár Adam Húska má za sebou vydarenú sezónu, s ktorou môže byť nadmieru spokojný. Podaril sa mu debut v NHL v drese slávneho klubu New York Rangers, navyše bol oporou slovenskej reprezentácie na nedávnych majstrovstvách sveta vo Fínsku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čiastočne to aj pravda je, no 25-ročný Zvolenčan nie je podľa vlastných príliš spokojný s tým, ako to fungovalo v Hartforde v AHL. Taktiež ho mrzí, že nedostal viac šancí v A-tíme newyorských jazdcov.

V úvode decembra sa po zranení jasnej jednotky a kandidátovi na Vezinovu trofej (cena pre najlepšieho brankára NHL) Igorovi Šesťorkinovi dostal do brány Rangers proti aktuálnemu finalistovi bojov o Stanley Cup, ofenzívne ladenému Coloradu Avalanche.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Pospíšil: Od začiatku majstrovstiev som vnímal, že niečo nie je v poriadku Čítajte

Adam Húska chytil v prvej tretine 19 striel, no napokon jeho tím doma v Madison Square Garden prehral 3:7. A aj keď sa za neho postavil tréner Gerard Gallant a spoluhráči, druhá šanca už neprišla.

Chuť si Adam čiastočne napravil na majstrovstvách sveta vo Fínsku, kde bol oporou slovenskej reprezentácie. Aktuálne Húska oddychuje od hokeja v rodnom Zvolene.

Sympatický hokejista ochotne súhlasil s rozhovorom, v ktorom otvorene hovorí napríklad aj o zvláštnych praktikách jeho brankárskeho kolegu Keitha Kinkaida, svojej budúcnosti v New Yorku Rangers, ale aj nedávnom šampionáte vo Fínsku.

Adam Húska v reprezentačnom drese. (zdroj: TASR)

Momentálne máte po sezóne a nachádzate sa v rodnom Zvolene. Ako trávite voľný čas?

Snažím sa venovať najmä rodine. Nedávno som bol v Taliansku na 4 dni, teraz prídu ku nám na Slovensko priateľkini rodičia. Chcem si oddýchnuť, nemyslieť na hokej a vypnúť na pár týždňov, potom už začínam trénovať.

Kedy plánujete návrat do zámoria?

Ešte netuším. Predpokladám, že niekedy v auguste budem letieť do USA, ale tiež ešte uvidím, či tam už ostanem na celú sezónu alebo sa mi podarí ešte nachvíľu vrátiť na Slovensko.

Po celý čas je tu s vami vaša americká partnerka Taylor, ktorej sa na Slovensku páči. Zvykla si už na život u nás?

Už je tu udomácnená. Vždy sa tešíme na Slovensko a užívame si to tu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Na návrat do Zvolena sa tešil. Titul mohol byť aj v lepších rukách, smeje sa brankár Petrík Čítajte

Ako je na tom Taylor so slovenčinou? Naučila sa už niečo z našej reči?

Áno, ide jej to už veľmi dobre. Nie je to dokonalé, ale dorozumie sa aj s mojimi rodičmi. Jasné, nejaké zložité vety jej ešte nejdú, ale slovné spojenia už ovláda.

Prejdime pomaly na hokej. Čo vás ako prvé napadne, keď si spomeniete na uplynulú sezónu?

Určite debut v NHL a majstrovstvá sveta.

“ Dostal som 5 gólov v jednej tretine, ale so 40 minútami môžem byť spokojný. Druhá tretina nevyšla, ale nevzdal som sa a dochytal som zápas. Otvorilo mi to oči a dalo mi to veľa do budúcnosti. „ Adam Húska o debute v NHL

Začneme tím obrovským míľnikom a síce debutom v NHL. New Yorku Rangers sa zranila jednotka Igor Šesťorkin. Ako si spomínate na to, keď vám oznámili, že idete chytať?

Bolo to super. Povolali ma do prvého tímu a už vtedy mi povedali, že rátajú s tým, že odchytám aspoň jeden zápas, takže som sa tešil. Prišiel som tam, s tímom som absolvoval asi dva tréningy a potom už nasledoval zápas. Doslova ma hodili do vody. Mám však z toho také zmiešané pocity, ale som veľmi rád, že sa mi podarilo debutovať v NHL a mám to už za sebou.

Boli ste nervózny pred zápasom? Riešili ste v sebe aj to, že idete chytať proti rozbehnutému Coloradu?

Nejako som to v sebe neriešil. Tešil som sa na to.

Ďalej sa okrem iného dozviete AJ TOTO: Či čakal po prehre s Coloradom, že dostane ešte šancu v bráne Rangers

S ktorými hráčmi Rangers si najviac rozumie

Čo mu vyčítali Rangers ešte pred sezónou

Prečo nebol spokojný so správaním Hartfordu v AHL ku svojej osobe

Čo riešil jeho brankársky konkurent s vedením Hartfordu

Kto by mal podľa neho získať Vezinou trofej pre najlepšieho brankára NHL

Prečo sa musel vrátiť tesne pred odletom na MS naspäť do taxi tímu New Yorku

Čo považoval za "dýku do chrbta" od spoluhráča

Prečo nezačal MS vo Fínsku ako jednotka

Kto rozhodoval na MS o tom, kto pôjde brány

Čo hovoril chalanom v šatni počas štvrťfinále proti Fínom

Ako vníma zotrvanie Craiga Ramsayho pri slovenskej reprezentácii

Či má rád, keď ide na neho množstvo striel

Čo hovorí na výkony HKM Zvolen

Či ešte cíti dôveru zo strany New Yorku Rangers

Či by dokázal opustiť Rangers a zabojovať o šancu v NHL aj v inom tíme

Ako vníma predpokladané vysoké draftové postavenie Juraja Slafkovského a Šimona Nemca a čo chalanom odkazuje

Váš tím teda narazil na rozbehnuté Colorado, ktoré má navyše obrovskú ofenzívnu silu. Prehrali ste napokon 3:7, ale chytili ste 32 striel. Ako si s odstupom času spomínate na tento zápas?

Nájdem v tom aj pozitíva. Nechcem to zas až tak povedať, ale v podstate sa to trocha dalo očakávať, že to bude buď-alebo. Nič medzi byť nemohlo. Dostal som 5 gólov v jednej tretine, ale so 40 minútami môžem byť spokojný. Druhá tretina nevyšla, ale nevzdal som sa a dochytal som zápas. Otvorilo mi to oči a dalo mi to veľa do budúcnosti.

Tento debut prišiel ešte aj v domácej a legendárnej Madison Square Garden. Čo vám hovorili spoluhráči po tomto výsledku a výkone?

Všetko bolo tak narýchlo, tak som si veľa vecí ani nestíhal uvedomiť. Chlapci ma podržali, to si vážim. Nič viac sme neriešili. Pre nich to bol jeden z 82 zápasov, takže oni sa nad tou prehrou nepozastavovali.