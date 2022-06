Na Podpoľaní odhadujú desať problémových medveďov

Zásahový tím pre medveďa hnedého posilní jedenásť ľudí.

BANSKA BYSTRICA. Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody posilní 11 externých spolupracovníkov. Pôjde najmä o regionálnych znalcov z radov poľovníkov, ktorí majú oprávnenie nosiť pri sebe zbraň. V stredu o tom na tlačovej konferencii informoval generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Dušan Karaska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zásahový tím pre medveďa hnedého má v súčasnosti sedem stálych zamestnancov zo štátnych ochranárov, ich pôsobenie je rozdelené do severného a južného okruhu. Tím posilní ďalších 11 externých spolupracovníkov, najmä z radov poľovníkov. Šesť z nich bude pôsobiť v rámci južného okruhu a riešiť budú i problematické medvede v regióne Podpoľania.

"V Podpoľaní nám nepomôžu klasické narkotizačné zbrane, pretože tie medvede sú plachšie a nepriblížime sa k nim na krátku vzdialenosť. Orientačne odhadujeme, že na Podpoľaní je približne desať jedincov, ktoré sú zrelé na to, aby boli odstránené z populácie. Je to ale len odhad, vyžaduje to ešte konzultáciu s miestnymi znalcami," priblížil Karaska.

Zásahový tím bude v spolupráci s externými spolupracovníkmi monitorovať problémové medvede, ktoré stratili plachosť, pohybujú sa v blízkosti ľudských sídel a predstavujú potenciálne riziko. "Ak zásahový tím v spolupráci s externými spolupracovníkmi identifikuje problémového medveďa, následne bude možné realizovať odstrel," dodala riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny Štátnej ochrany prírody Marta Mútňanová.

Posledné sčítanie populácie medveďov uvádza na území Slovenska približne 1200 jedincov, informoval Karaska. Výsledky z monitoringu, ktorý sa vykonával v uplynulých rokoch, očakávajú ochranári na jeseň. Rapídny nárast populácie však neočakávajú a za problémovým správaním medveďov vidia najmä zmeny v ich správaní.

Zmeny v správaní medveďov sú podľa štátnych ochranárov dôsledkom prikrmovania zveri, jednoduchého prístupu ku komunálnemu odpadu či pestovania kukurice aj v chladnejších regiónoch Slovenska. Riešenie problematiky medveďa hnedého si podľa Karasku vyžaduje medzirezortnú spoluprácu, ale i pochopenie verejnosti.

"Všetko závisí od toho, ako účinne dokážeme plošne eliminovať príčiny zmeny správania medveďov a ako intenzívne dokážeme eliminovať nenapraviteľné jedince," dodal Karaska.