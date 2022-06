Krajská knižnica pre čitateľov zrevitalizuje prízemie za 350-tisíc eur

Kraj začína už s treťou etapou obnovy.

BANSKÁ BYSTRICA. V Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene už niekoľko rokov pokračuje systematická revitalizácia priestorov. Aktuálne Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyhlásil verejné obstarávanie na tretiu etapu rekonštrukcie prízemných knižničných priestorov v celkovej výške 350-tisíc eur a vybavenie suterénnych priestorov účelovým zariadením v celkovej sume 61-tisíc eur.

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, všetky doterajšie investície boli hradené z rozpočtu BBSK a rovnako sú aj v tomto roku plánované z krajského rozpočtu.

V prípade, že sa nevyskytnú nepredvídateľné okolnosti, mali by byť tieto stavebné práce ukončené do konca roka 2022. „V závere roka 2021 bol podaný projekt na Ministerstvo kultúry SR za účelom vybudovania bezbariérového prístupu - výťahu do knižnice. Termín posudzovania a vyhodnotenia podaných projektov ministerstvo posunulo na koniec augusta 2022,“ povedala k ďalšiemu zámeru v krajskej knižnici hovorkyňa.

Objekt zvolenskej knižnice za posledné roky prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a revitalizáciou priestorov, ktoré sú určené pre verejnosť.

Išlo o rekonštrukciu vykurovacích telies a zateplenie v celkovej výške viac ako 145-tisíc eur, reštaurovanie fasády a rekonštrukcia suterénnych priestorov v celkovej výške viac ako 270-tisíc eur, prvá etapa rekonštrukcie študovne a čitárne, vrátane interiérového vybavenia, v celkovej výške viac ako 280-tisíc eur a druhá etapa rekonštrukcie oddelení náučnej a spoločenskovednej literatúry v celkovej výške viac ako 320-tisíc eur.