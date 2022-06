Futbalový servis: Zvolen nedal šancu lídrovi, Dobrá Niva urobila dôležitý krok ku záchrane

Všetko podstatné od III. ligy po II. triedu na jednom mieste. Plus regionálna jedenástka kola a hviezda kola I. triedy.

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Fiľakovo 1:0 (0:0)

Gól: 59. V. Slovák. R Krajči, 100 divákov

Kováčová: J. Vaník – M. Giertl, M. Turák, B. Žilinec, J. Slovák, A. Šanta (14. M. Bariak, 87. V. Plavec), V. Mojžiš, F. Fejerčák (85. P. Majerčík), M. Fekiač, V. Slovák (90. Ľ. Vnenčák), K. Psársky

Kováčová po výhre nad Žarnovicou uprostred týždňa podala zodpovedný a dobrý výkon aj v súboji s Fiľakovom. Domáci hrali zo zabezpečenej obrany a spoliehali sa na rýchle protiútoky, ale zároveň sa snažili aj o to, aby Fiľakovo nepustili do vyloženej šance.

Aj napriek tomu sa hostia dostali do jednej sľubnej príležitosti, z čoho vyťažili pokutový kop. Kneževičov pokus však Vaník v bráne Prameňa zneškodnil. Tento moment domácich nakopol. Hostí už v prvom polčase do šance nepustili a oni sami si vytvorili niekoľko sľubných príležitostí, oba tímy však odchádzali do šatní za bezgólového stavu.

Kováčová si vytvorila viacero šancí a štandardných situácií aj v úvode druhého polčasu, ale ujala sa len jedna z nich, keď sa v 59. minúte presadil Vladislav Slovák. Fiľakovo však neskladalo zbrane, ako čas ubiehal, hostia tlačili čoraz viac, domácim odchádzali sily, ale Prameň to ustál a teší sa z druhého víťazstva v priebehu pár dní.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Chalani podali zodpovedný a bojovný výkon, ťahali za jeden koniec povrazu. Gratulujem im k obom výhram.“

Ostatné výsledky 30. kola: Kalinovo – Lučenec 0:0, Bánová – Krásno 2:1, Podkonice – L. Štiavnica 7:1, O. Veselé – R. Sobota 2:1, Martin – Čadca 4:1, Rakytovce – Fiľakovo 1:2, D. Kubín – L. Hrádok 1:0

26. kolo: Kováčová – Žarnovica 3:2 (1:1)

Góly: 8. Vladislav Slovák, 53. B. Žilinec, 65. V. Mojžiš – 28. a 48. M. Výbošťok (1 z 11m). R Gemzický, 155 divákov

Kováčová: J. Vaník – M. Giertl, M. Turák, B. Žilinec, Ján Slovák, A. Šanta, V. Mojžiš, F. Fejerčák (64. Ľ. Vnenčák), M. Fekiač, Vladislav Slovák, K. Psársky

Ostatné výsledky 26. kola: Bánová – D. Kubín 0:2, Rakytovce – Kalinovo 6:1, Martin – Krásno 6:0, Čadca – Žarnovica 4:4, R. Sobota – L. Štiavnica 2:0, O. Veselé – Lučenec 3:0, Podkonice – L. Hrádok 2:2

1. D. Kubín 28 21 2 5 77:29 65

2. Rakytovce 28 18 5 5 58:22 59

3. Martin 28 18 5 5 54:26 59

4. O. Veselé 28 16 6 6 54:26 54

5. Bánová 28 15 6 7 42:17 51

6. Lučenec 28 14 4 10 41:35 46

7. Fiľakovo 28 13 6 9 38:33 45

8. Podkonice 28 12 7 9 58:36 43

9. Kalinovo 28 10 7 11 36:42 37

10. Krásno 28 10 3 15 43:47 33

11. Kováčová 28 10 3 15 33:48 33

12. R. Sobota 28 10 2 16 29:55 32

13. L. Hrádok 28 8 5 15 39:64 29

14. Žarnovica 28 6 2 20 35:71 20

15. L. Štiavnica 28 4 6 18 26:62 18

16. Čadca 28 1 7 20 28:78 10

IV. liga skupina Juh

Zvolen – B. Štiavnica 3:0 (0:0)

Góly: 55. V. Tóth, 56. J. Tóth, 73. R. Greško. R Matula, 270 divákov

Zvolen: R. Tatár – F. Sylvester, V. Tóth (75. M. Považanec), J. Tóth, M. Bobok, R. Greško (87. M. Skučka), P. Telúch, J. Nosko, G. Snitka, J. Sudimak (81. R. Gallo), M. Laurinc (82. M. Oboňa)

B. Štiavnica: D. Kalíšek – P. Jacko, N. Barák, M. Necpal, L. Tesák (11. S. Khomechko), L. Pellegrini, D. Hudák (79. P. Blaho), D. Budinský, Ľ. Urgela, M. Kminiak (79. L. Kováč), M. Drexler (89. J. Jurica)

Pod Pustý hrad zavítal líder IV. ligy, ale proti rozbehnutým domácim sa očakával kvalitný a vyrovnaný duel. Zvolenčania sa na súpera veľmi dobre pripravili. Od úvodu sa hral vo veľkom teple vyrovnaný zápas, domáci držali so Štiavnicou krok.

Niekoľko sľubných šancí si vypracovali hostia, ale tri strely skončili mimo Tatárovej brány. Domáci nezaostávali, ovládli stred ihriska a využívali krídelné priestory, čo napokon aj rozhodlo o osude stretnutia.

V prvom dejstve mal najväčšiu príležitosť Sudimák, ktorý nepremenil svoj samostatný nájazd na bránu Kalíšeka. Plus jedna strela približne z 12 metrov skončila vedľa brány.

Zvolen mal dobrý vstup do druhého polčasu. Zlomovým momentom celého zápasu sa stala jedna minúta, počas ktorej domáci dokázali streliť dva góly. Najskôr prekonal Kalíšeka Viktor Tóth a o minútu nato Jakub Tóth. Zvolen tak získal kontrolu nad hrou a zápas napokon zvládol a aj keď Štiavničania neskladali zbrane a majú skúsené mužstvo, na tento moment už zareagovať nedokázali.