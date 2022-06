Zvolenčania môžu dať opäť svojmu mestu vysvedčenie

Známkovanie má ohodnotiť prácu samosprávy.

ZVOLEN. Zvolenčania môžu aj v tomto roku svoju spokojnosť so službami samosprávy vyjadriť v podobe vysvedčenia. Ako mesto Zvolen informuje na svojej webovej stránke, pýtajú sa svojich občanov okrem hodnotenia aj na zmeny, ktoré si všimli v uplynulom roku. Spokojnosť so službami zisťuje radnica od roku 2014, obyvatelia v ňom môžu dáva známky ako v škole od 1 do 5.

V elektronickom dotazníku môžu Zvolenčania ohodnotiť 16 oblastí, ktoré má samospráva vo svojom Programe rozvoja mesta, pričom rovnako sa člení aj jej mestský rozpočet. Odpovede sú vyhodnotené anonymne. „Výsledky prieskumu budú zverejnené na webovej stránke a poslúžia ako spätná väzba na prácu samosprávy,“ dodáva radnica.

V minulom roku obyvatelia najlepšie ohodnotili oblasti vzdelávania, životného prostredia a kultúry so známkami nižšími ako 3. Najhoršie hodnotená bola občanmi Zvolena dopravná infraštruktúra so známkou 3,78.

Celkové hodnotenie mesta v roku 2021 bolo 3,09. V meste podľa obyvateľov najviac chýbajú kúpalisko a plaváreň; komunikácia, informovanosť, záujem, koncepcia a odbornosť zo strany samosprávy; zeleň; cyklochodníky, parkovacie miesta na sídliskách, lepšie dopravné podmienky.

„Zvolen sa odlišuje od iných miest námestím, Zvolenským zámkom a Pustým hradom, krásou mesta, polohou, históriou, okolitou prírodou a zeleňou,“ uvádzali v minulom roku obyvatelia mesta pod Pustým hradom.