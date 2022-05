Na návrat do Zvolena sa tešil. Titul mohol byť aj v lepších rukách, smeje sa brankár Petrík

Veľký a úprimný rozhovor s novou brankárskou posilou HKM Zvolen Romanom Petríkom.

ZVOLEN. Návrat strateného syna. Aj tak by sme mohli s väčším nadnesením nazvať príchod zvolenského odchovanca Romana Petríka do HKM. V súčasnosti 27-ročný gólman strávil tri sezóny v Detve, tú poslednú v Prešove, kam sa klub spod Poľany presťahoval.

Roman Petrík naposledy odchytal vo farbách Zvolena v sezóne 2019/2020 päť zápasov, keď prišiel na hosťovanie z Detvy, avšak dlhšie pôsobenie v materskom klube mu prekazilo zrušenie sezóny kvôli pandémii koronavírusu.

Po dvoch sezónach nadvlády Robina Rahma vo zvolenskom bránkovisku, tak HKM Zvolen opäť vsádza karty na slovenských gólmanov, dokonca svojich odchovancov. Petrík totiž vytvorí v nasledujúcej sezóne brankársku dvojičku s Adamom Trenčanom.

Sympatický a výborne naladený brankár sa vrátil z dovolenky v Taliansku, slovo dalo slovo a my sme prebrali jeho príchod do materského klubu, pôsobenie v Detve, uplynulú sezónu a mnoho ďalšieho.

Aký je to pocit vrátiť sa do materského klubu?

Dobrý, tešil som sa na to. Keď prišla táto možnosť, tak som viac-menej vôbec neváhal. Som rád a dúfam, že túto dôveru klubu aj potvrdím svojimi výkonmi.

Ako sa teda rodil návrat do HKM?

So Zvolenom som bol v kontakte už predtým. V sezóne, ktorá sa zrušila kvôli korone, tak tesne predtým som prišiel do Zvolena a odchytal som tu pár zápasov. Už vtedy klub prejavil záujem o to, aby som v HKM bol aj ďalšiu sezónu, ale mal som zmluvu ešte v Detve, takže to nešlo.

A po sezóne Zvolen podpísal Robina Rahma, takže vtedy sme to už ďalej neriešili. A teraz sa mi zase ozvali z klubu. Nikdy som sa netajil tým, že by som sa rád vrátil domov. Každý by chcel hrať doma, pred vlastnými tribúnami, priateľmi, rodinou a užívať si to.

S akými ambíciami teda sa vraciate do Zvolena?

Za posledné roky sú vysoké. V dvoch posledných sezónach vyhral Zvolen titul a bronz (úsmev). Verím, že ostaneme na tejto vlne a opäť budeme mať nejakú medailu. V prospech Zvolena zavážili práve tie najvyššie ambície klubu. Poviem to na rovinu, v Detve a potom Prešove bolo cieľom spraviť play off a tam už iba prekvapiť. Lenže Zvolen je trošku iný klub a hrá sa tu iný hokej. Chcel som sa posunúť v kariére, beriem to ako krok vpred.

Ak štatistiky neklamú a správne som si ich pozrel, za áčko Zvolena ste odchytali v 4 sezónach dokopy len 18 duelov...

Môže byť (smiech). Prvé dve sezóny som bol vo Zvolene so Samom Barošom, to som chytal veľmi málo, viac-menej som iba vysedával. Potom som šiel do Skalice. Za Zvolen som naposledy chytal tých pár zápasov tesne predtým ako sa liga zrušila, takže počet zápasov za HKM sa ani nemal kedy nazbierať.

Ďalej sa okrem iného v rozhovore dozviete AJ TOTO: Či už hovoril s trénermi Zvolena o tom, aká bude jeho pozícia v tíme

Či bude ťažké nahradiť v bráne HKM švédskeho hrdinu Robina Rahma

Svojho času chytal v jednej sezóne v troch slovenských ligách, aké sú kvalitatívne rozdiely medzi týmito súťažami

Ako si spomína na kuriózny gól cez celé ihrisko, ktorý dostal proti Košiciam

Aké spomienky má na pôsebenie v Detve

Či mu nevadilo, že v Detve väčšinou začínal ako jednotka a vždy skončil ako dvojka

Či ho nemrzí, že mu tréner Bokroš nedal viac príležitostí

Ako vnímal presťahovanie detvianskeho klubu do Prešova

Čo hovorí na prešovských fanúšikov a čím ho milo prekvapili

Prečo bolo dobré, že sa dozvedel o tom, že proti Slovanu ide do brány až ráno pred zápasom

Ako vnímal sériu Zvolena s Nitrou

Čo chýbalo Zvolenu, aby zdolal Nitru

Či je titul podľa neho v správnych rukách

Či má radšej vypäté zápasy, kedy je stále pod paľbou alebo tie pokojnejšie

Či chystá nejakú špeciálnu masku s motívmi Zvolena

Mimochodom, riešite, resp. sledujete svoje štatistiky?

Veľmi málo. A keď sú aktuálne z daného ročníka, tak to už vôbec.

Vytvoríte dvojičku s Adamom Trenčanom, poznáte sa s ním? Myslíte, že by vám to mohlo klapať?

Poznáme sa a verím, že nám to bude klapať. Ešte ako dorastenca ma občas brali na tréningy áčka, vtedy tam už Adam bol, tuším v tom čase tvoril dvojičku s Lukášom Škrečkom, vtedy sme sa spoznali.