Velebný opúšťa po 6 rokoch Füssen. Ukončí zvolenský odchovanec kariéru?

Po materskom HKM Zvolen je EV Füssen klub, v ktorom najdlhšie pôsobil.

FŰSSEN. Zvolenský rodák a odchovanec HKM Zvolen Ľuboš Velebný sa rozhodol ukončiť pôsobenie v nemeckom treťoligovom tíme EV Füssen, v ktorom strávil posledných 6 sezón. Informoval o tom klub, prostredníctvom sociálnej siete.

V súčasnosti 40-ročný Velebný odohral najviac zápasov počas svojej kariéry v rodnom Zvolene. V mládežníckych kategóriách doslova žiaril v drese Slovenska na dvoch šampionátoch do 18 rokov (1999 a 2000), v roku 1999 získal aj bronzovú medailu. Velebný bol ale aj oporou Slovákov na dvoch MS do 20 rokov (2001 a 2002). Potom odišiel do zámoria.

Ľuboš Velebný patrí k jednému z deviatich odchovancov zvolenského hokeja, ktorý bol draftovaný do NHL. V roku 2000 si ho v 7. kole z celkovo 223. pozície vybralo Toronto Maple Leafs.

V Nemecku pôsobí už 13 sezón

Okrem zámoria a domácej súťaže je jeho kariéra spätá najmä s Nemeckom, prvýkrát odišiel hrať do tejto krajiny v sezóne 2007/2008 do klubu ESV Kaufbeuren, celkovo strávil v nižších nemeckých súťažiach 13 sezón, Velebný má dokonca už aj nemecké občianstvo.

EV Füssen, mimochodom, jeden z najúspešnejších nemeckých klubov vôbec, získal vo svojej bohatej histórii 16 národných titulov, avšak posledný v roku 1973. Odvtedy si tento tradičný tím prešiel viacerými vzostupmi i pádmi.

Klub EV Füssen mu venoval milé slová

Predstavitelia klubu napísali na rozlúčku so zvolenským rodákom veľmi milé slová.