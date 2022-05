Kováčová prehrala siedmy raz v rade, Zvolen víťazne, hontianske derby s prekvapujúcim výsledkom

Všetko podstatné od III. ligy po II. triedu na jednom mieste. Plus regionálna jedenástka kola a hviezda kola I. triedy.

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Kalinovo 1:2 (1:0)

Góly: 26. M. Turák – 84. Ľ. Uhlár, 87. V. Koták. R Širanec, 160 divákov. ČK: 90. M. Giertl

Kováčová: A. Tuček – Ján Slovák, M. Bariak (49. K. Psársky), M. Turák, M. Giertl, V. Mojžiš, M. Macko, F. Fejerčák (85. M. Barta), B. Žilinec, A. Šanta (70. M. Fekiač), R. Duda

Kováčová je v hernej kríze, nedarí sa jej strieľať góly a ani zbierať body. To chcela zlomiť doma proti Kalinovu. Prameň mal hru vo svojej réžii, hostia sa sústredili na rýchle protiútoky. Kováčová šla do vedenia v 26. minúte. Duda pekne našiel prihrávkou medzi obrancov Turáka a jeho prudká strela okolo šestnástky súpera skončila v sieti Kalinova.

Domáci mali hru pod kontrolou, ale ďalšie výraznejšie šance si už nevypracovali. Po zmene strán mala Kováčová viaceré dobré príležitosti, pri ktorých možno stačilo len loptu dlhšie podržať, respektíve viac rozvahy hráčom Prameňa a mohli sa tieto pokusy skončiť gólom, čím by Kováčová definitívne zlomila súpera, ale prišiel pravý opak.

Kováčová akoby nemala sily udržať priaznivý výsledok a tesné víťazstvo. Kalinovo udrelo v rozpätí 4 minút v samotnom závere zápasu. Po dvoch brejkových situáciách si vďaka aktivite vynútilo dva rohové kopy, z ktorých po centroch do šestnástky lopta skončila dva razy za Tučekovým chrbátom.

Domáci vrhli ešte všetky zostatkové sily do útoku, ale prinieslo to len ďalší brejk hostí, ktorý hasil Giertl aj za cenu červenej karty. Jediným, kto vyčnieval zo zostavy domácich, bol René Duda, ktorý aj napriek zraneniu nielenže vypracoval gólovú prihrávku, ale hýril aktivitou a snažil sa prihrávkami pripravovať spoluhráčom ďalšie šance.

A navyše, toto bol posledný Dudov duel v drese Prameňa, keďže odchádza do Ameriky. Škoda, že táto rozlúčka nebola víťazná. Kováčová tak prehrala už po siedmy raz za sebou. Celkovo v jarnej časti získali zverenci trénera Bibu len štyri body za jednu výhru v Čadci a remízu s L. Štiavnicou.

Ostatné výsledky 24. kola: Rakytovce – Bánová 0:1, Martin – L. Hrádok 2:1, Čadca – Lučenec 0:3, R. Sobota – Krásno 1:2, Podkonice – D. Kubín 1:1 O. Veselé – Fiľakovo 3:0, L. Štiavnica – Žarnovica 1:4

29. kolo – Krásno – Kováčová 1:0 (1:0)

Gól: 45. R. Fujak. R Šašváry, 103 divákov

Kováčová: A. Tuček – Ján Slovák, M. Bariak, M. Turák, M. Giertl, V. Mojžiš, M. Macko, F. Fejerčák, Vladislav Slovák (66. K. Psársky), M. Fekiač (85. Ľ. Vnenčák), B. Žilinec

Ostatné výsledky 29. kola: Čadca – Rakytovce 1:5, Žarnovica – Podkonice 1:2, R. Sobota – Martin 0:1, L. Štiavnica – O. Veselé 1:3, Lučenec – Bánová 0:0, L. Hrádok – Kalinovo 1:1, Fiľakovo – D. Kubín 1:0

1. Dolný Kubín 25 18 2 5 70:28 56

2. Rakytovce 25 16 5 4 47:18 53

3. Martin 25 16 5 4 47:23 53

4. O. Veselé 25 14 5 6 48:24 47

5. Bánová 25 13 6 6 37:13 45

6. Lučenec 25 13 3 9 39:31 42

7. Podkonice 25 11 6 8 48:31 39

8. Fiľakovo 25 11 6 8 34:30 39

9. Kalinovo 25 10 6 9 34:33 36

10. Krásno 25 9 3 13 39:42 30

11. Kováčová 25 8 3 14 28:42 27

12. L. Hrádok 25 8 3 14 36:60 27

13. R. Sobota 25 8 2 15 23:51 26

14. Žarnovica 25 6 1 18 27:61 19

15. L. Štiavnica 25 4 6 15 24:49 18

16. Čadca 25 1 6 18 22:67 9

IV. liga skupina Juh

Zvolen – Hajnáčka 1:0 (1:0)

Gól: 34. V. Tóth. R Burger, 60 divákov. ČK: 87. M. Považanec (2. ŽK)

Zvolen: R. Tatár – Ľ. Vrana (46. M. Považanec), V. Tóth, M. Oboňa (46. D. Zholdasbay), M. Bobok (66. A. Kazachek), R. Greško, P. Telúch, J. Nosko, G. Snitka, J. Sudimak, M. Laurinc

Zvolenskí futbalisti pokračujú v dobrých výkonoch a celý duel proti Hajnáčke sa prakticky hral na jednu bránu – bránu hostí. Hostia sa zamerali na bránenie vlastnej šestnástky, aj napriek tomu sa domáci presadzovali v súbojoch, vytvárali si veľmi dobré šance, no so strieľaním gólov to už bolo horšie.