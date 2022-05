HKM Zvolen zverejnil ďalších podpísaných hráčov, Puliš spoznal svoj nový klub

Sumár ďalších pohybov v kádri HKM Zvolen.

ZVOLEN. Vedenie Zvolena predstavuje postupne novotvoriaci sa káder pre sezónu 2022/2023.

Kanadský hokejový útočník Chris Langkow sa stal hráčom HKM Zvolen. Ide o jeho tretie pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži, v ktorej už obliekal dresy MAC Budapešť a HC Nové Zámky. Zvolenský klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.

Langkow odohral ročník 2021/2022 v novozámockom drese. V 41 zápasoch získal 35 kanadských bodov za 16 gólov a 19 asistencií. Spoločne s dvomi sezónami v drese Budapešti odohral v slovenskej extralige celkovo 144 zápasov so ziskom 124 bodov (62+62).

Do kádra HKM Zvolen pribudol aj 26-ročný útočník Juraj Šiška, ktorý v uplynulej sezóne obliekal dres Nových Zámkov. Pre Šišku pôjde o tretie pôsobisko v rámci najvyššej slovenskej súťaži. V nej odohral viacero sezón v drese materského klubu HK Nitra, z ktorého pred sezónou 2020/2021 odišiel do Nových Zámkov. V ich farbách zažil bodovo najúspešnejšiu sezónu kariéry, keď v 47 zápasoch získal 35 kanadských bodov za 20 gólov a 15 asistencií.

Trio obrancov ostáva

Káder HKM pre budúcu sezónu vystuží aj trojica, ktorá pôsobila pod Pustým hradom aj v minulej sezóne. Samuel Hain odohral 47 zápasov, Samuel Barcík 27 zápasov a Filip Čulík 2 zápasy.

Samuel Hain sa stal rytierom pred minulou sezónou a vďaka svojim skvelým výkonom si zaslúžil aj zmluvu na ďalšiu sezónu. Predchádzajúce štyri sezóny strávil v Nových Zámkoch. Hneď od prvých zápasov sa ukázal 25-ročný obranca ako skvelá posila a pravidelne hrával v prvej obrannej dvojici. V HKM si vytvoril svoje bodové maximum s 20 bodmi v 54 zápasoch. Rovnako si pripísal aj najlepšiu sezónu v štatistike +/- s 12 plusovými bodmi.

Druhým Samuelom, ktorý bude pokračovať pod Pustým hradom, je len 17-ročný Samuel Barcík a tím doplní aj 18-ročný Filip Čulík. HKM si udržalo služby svojich dvoch odchovancov, ktorí sú vo svojich kategóriách pravidelnou súčasťou slovenskej reprezentácie.

Podpísaní aj ďalší dvaja odchovanci

Odchovanci zvolenského klubu Patrik Marcinek a Jakub Kolenič odohrajú sezónu 2022/2023 doma. Center štvrtého útoku z poslednej sezóny Patrik Marcinek oblieka dres seniorského tímu Zvolena od sezóny 2016/2017 a v roku 2021 s ním získal majstrovský titul.

V uplynulej sezóne tento 23-ročný poctivý bojovník pomohol zvolenským „rytierom“ k zisku bronzových medailí 20-timi bodmi, ktoré v 55-tich zápasoch nazbieral za 5 gólov a 15 asistencií. Získal 9 plusových bodov a inkasoval tiež 16 trestných minút.

Dvadsaťročný Jakub Kolenič sa vracia pod Pustý hrad po sezóne strávenej vo Švédsku, keď sa pred rokom tento perspektívny korčuliar rozhodol uprednostniť pred pozíciou v A-mužstve HKM pôsobenie v juniorskom tíme Växjö Lakers.

Odohral zaň 51 stretnutí a pripísal si v nich 29 bodov za 5 gólov a 24 prihrávok. Kolenič bol účastníkom juniorského svetového šampionátu 2021 v Kanade a v tom istom roku získal so zvolenský HKM majstrovský titul. V slovenskej najvyššej súťaži doteraz nastúpil na 89 zápasov, v ktorých 9-krát skóroval a zaznamenal 13 asistencií.

Kapitán mieri na východ

Kapitán HKM Zvolen zo zlatej a bronzovej sezóny má po konci v HKM už nového zamestnávateľa. Radovan Puliš sa stal hráčom HK Dukla Ingema Michalovce. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Univerzálny útočník je prvá nová tvár, ktorú michalovský klub predstavil pred sezónou 2022/2023. Jeho doterajšia kariéra sa odvíjala najmä v materskom klube HKM Zvolen, s ktorým získal v rokoch 2013 a 2021 majstrovské tituly.

V najvyššej slovenskej súťaži si obliekal aj dresy Detvy a Slovana Bratislava. V sezóne 2021/2022 odohral celkovo 50 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 41 kanadských bodov za 15 gólov a 26 asistencií. V najvyššej slovenskej súťaži nastúpil do 498 stretnutí so ziskom 381 bodov (164+217).