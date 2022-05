Na námestí sa bude tancovať štvorylka

Na podujatí očakávajú päťsto tanečníkov.

ZVOLEN. Centrálne zvolenské námestie zaplní 500 tanečníkov, tancovať sa bude štvorylka. Stane sa tak v rámci celoeurópskeho pokusu o prekonanie rekordu.

V jeden moment tancovalo v roku 2011 štvorylku 33 202 tanečníkov v ôsmich krajinách a 51 mestách.

Vo Zvolene budú chcieť v piatok na pravé poludnie pomôcť zlomiť tento rekord, najmä sa však dobre zabaviť.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Sme dokonca jediným mestom na Slovensku, ktorému sa podarí udržať tradíciu účasti na podujatí. O to dôslednejšie sa naň pripravujeme,“ hovorí hlavná organizátorka Zuzana Niščáková, ktorá vedie tanečnú školu a tvrdí, že tento spoločenský tanec má veľký pôvab.

„Azda nie je taký známy ako valčík či tango, no bolo by škodou, ak by zanikol. Aj preto vo Zvolene ukazujeme jeho krásu skutočne masovým spôsobom,“ dodáva Niščáková.

Predpokladá sa, že až 500 tanečníkov nastúpi v piatok na pravé poludnie na zvolenské námestie. Väčšina z nich budú žiaci základných škôl, ktorí svoje kroky nacvičujú už niekoľko týždňov. Tento rok sa pridajú škôlkari a dokonca aj miestni seniori z univerzity tretieho veku.

Obľúbené podujatie sa dva uplynulé roky nemohlo uskutočniť pre protipandemické opatrenia, o to viac sa Zvolenčania tešia na aktuálny ročník.

„Ide už o tradíciu. Mnohé európske mestá sa k nej počas tretieho májového piatku pripájajú, aby sa pokúsili zdolať rekord. Verím, že sa to po jedenástich rokoch podarí aj našou zásluhou. Najmä sa však teším, že si Zvolenčania budú môcť vychutnať ďalšie príjemné podujatie na svojom námestí,“ uviedla primátorka Lenka Balkovičová.

Nácvik sa uskutoční v piatok 20. mája o 10.30, hlavný program sa začína o 11.45. Samotný tanec príde na rad na pravé poludnie.