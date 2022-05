Futbal je u neho na prvom mieste. Sliač ťahá do piatej ligy 20-gólový strelec Eperješi

Rozhovor s kanonierom FK Slovan Kúpele Sliač Dominikom Eperješim.

SLIAČ. Na čele najvyššej oblastnej súťaže pomerne neohrozene počas celej sezóny tróni FK Slovan Kúpele Sliač. Po 20. kolách má na svojom konte 49 bodov za 16 výhier 1 remízu a jednu prehru. Klub mal v pomerne vyrovnanej tabuľke už 9-bodový náskok pred azda najväčším prenasledovateľom z Látok.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sliač má aj vynikajúce skóre 61:18, spomedzi všetkých účastníkov I. triedy nastrieľal tento tím z kúpeľného mestečka najviac gólov. A až o tretinu z nich sa postaral 23-ročný útočník Dominik Eperješi, ktorému v aktuálnej tabuľke strelcov patrí druhá priečka za 22-gólovým Máriom Kubišom z Látok.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Zaostrené na reorganizáciu: Tretie ligy budú už len dve. Kto bude hrať v akej súťaži? Čítajte

Zvolenský rodák Eperješi je vojakom z povolania, najvyššia súťaž, v ktorej počas svojej kariéry pôsobil bola druhá dorastenecká liga ešte z čias, keď obliekal dres materského MFK Zvolen. Medzi dospelými bola najvyššou súťažou, ktorú si zahral tretia liga v drese Kováčovej.

S príjemne naladeným Dominikom Eperješim sme prebrali aktuálnu sezónu, jeho strelecký apetít a mnoho iného.

Dominik Eperješi v šanci. (zdroj: Milan Černák)

Kto vás priviedol ku futbalu, čím vám tento šport učaroval...

K tomuto športu ma priviedol otec, keďže aj on hrával futbal. Prvotný impulz teda prišiel od neho. A k futbalu ma to ťahalo od malička.

Ste odchovancom Zvolena, ale tam ste pôsobili len v mládežníckych časoch. Obliekali ste aj dresy Kováčovej a momentálne ťaháte Sliač za víťazstvom v I. triede. Spýtam sa na rovinu, aj za postupom do piatej ligy?

Určite. Na Sliači by to bolo konečne niečo nové a boli by sme radi, keby sa nám podarilo postúpiť do piatej ligy. O postupe hovoríme otvorene.

Aká je partia v Sliači, pred jarnou časťou prišiel do tímu tréner Píš. Zmenilo sa niečo oproti jeseni?

V podstate sa veľa toho nezmenilo. Nový tréner Píš pracuje s tým istým mužstvom, ktoré mu pripravil bývalý tréner Ján Koreň. Skôr sa snažil tomu celému dať futbalovejší prístup a lepší herný prejav. Partia sme veľmi dobrá, pracuje sa nám dobre aj s novým trénerom.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Tréner Zvolena Dušan Tóth: Jesennú časť sme prežili štýlom – kto chcel hrať, tak hral Čítajte

Vašim azda najväčším konkurentom v boji o prvenstvo boli Látky, ktoré ste ale vo vzájomnom zápase zdolali 2:1. Ako si spomínate na tento duel?

Nebol to veruže nejaký atraktívny zápas pre oko diváka (smiech). Bol to poriadny boj na ihrisku, ale so šťastným koncom pre nás.

Ďalej sa okrem iného dočítate AJ TOTO: Ktorý súper ho v tejto sezóne príjemne prekvapil

Čo si myslí o kvalite najvyššej oblastnej súťaže

Či chce zabojovať o korunu kráľa strelcov

Aký je jeho recept na góly

Či rezonuje téma najlepšieho strelca v šatni Sliača

Ktorý gól z tých, čo strelil v tejto sezóne je najdôležitejší a prečo

Proti ktorému tímu sa mu hrá najhoršie a je jeho najneobľúbenejším

Či je nejaký súperov obranca, proti ktorému to špeciálne bolí

Čím to podľa neho je, že záujem o dedinský futbal upadá

Čo by chcel vo svojej kariére dosiahnuť

Či verí, že by sa mohol futbalom živiť

Momentálne máte v tabuľke 6-bodový náskok práve pred Látkami. Môžeme práve tento zápas označiť za rozhodujúci v tom boji za víťazstvom a postupom?

Dokonca ostáva ešte dosť zápasov, je to stále všetko otvorené, ale myslím si, že to máme rozohraté celkom sľubne.

Prvá trieda je pomerne vyrovnaná, najmä stred tabuľky. Vy síce kraľujete so 6-bodovým náskokom, ale nedávno ste len remizovali v Sebechleboch 0:0. Potvrdzuje to moje slová o vyrovnanosti ligy?