Výsledky kontroly projektu ČOV spozná obec o niekoľko dní

Peniaze majú na účte, nemôžu na ne siahnuť.

LÁTKY. Už od polovice uplynulého roka čakajú v obci Látky v okrese Detva na výsledky kontroly projektu stavby čistiarne odpadových vôd (ČOV).

Podhorská obec na ňu síce získala pred dvomi rokmi 2,3 milióna eur z Environmentálneho fondu, dodnes ich však nemôže investovať.

"Peniaze sme síce získali hneď po nástupe novej vlády, ako aj nového vedenia Envirofondu, po krátkom čase nám a ďalším 25 obciam na Slovensku projekt zastavili s tým, že ho musia prehodnotiť," uviedol pre TASR starosta Mário Kubiš.

Prevažná časť obyvateľov

"Už ubehlo veľa času, no doteraz nemáme od kontrolného orgánu výsledok, a to napriek tomu, že sme dodali všetky požadované dokumenty. Obec sa pritom nachádza v druhom a treťom pásme ochrany vodnej nádrže Málinec, ktorá zásobuje pitnou vodou 50-tisíc ľudí, a čistota odpadových vôd by teda mala byť prvoradá," pripomenul.

Kanalizácia v obci sa budovala postupne od roku 1995. Treba však zrealizovať výstavbu jednotlivých vetiev a samotnej ČOV. Jej vybudovaním by sa podľa starostu na kanalizáciu mohlo pripojiť 80 percent obyvateľov obce. Látky majú pritom asi 570 obyvateľov.

Ešte krátko po druhej svetovej vojne tam žilo asi 3-tisíc ľudí. Veľký odliv zaznamenali najmä v 70. a 80. rokoch uplynulého storočia, keď sa ľudia sťahovali za prácou do okresných miest. Obec dodnes eviduje okolo 650 nehnuteľností, viac ako tretinu tvoria chaty a chalupy.

V kauze Veľké vody

Ako pre TASR uviedol tlačový odbor ministerstva životného prostredia, prípad obce Látky zdedil rezort od bývalej vlády, ktorá podľa ministerstva umožňovala obciam získať dotácie na kanalizáciu z Environmentálneho fondu aj v rozpore so zákonom. "Obec Látky totiž patrila k neoprávneným žiadateľom," konštatovalo ministerstvo.

Envirofond podľa envirorezortu v prípade Látok v súvislosti s poskytnutou dotáciou začal finančnú kontrolu. "V rámci nej boli Environmentálnemu fondu zo strany žiadateľa doručené potrebné podklady vlani v júli 2021 a v auguste sa uskutočnila finančná kontrola na mieste u žiadateľa," uvádza ministerstvo.

Kontrola sa zamerala na fakturáciu a reálne vykonanie čiastkových prác a kontrolu procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa obcou Látky.

"Neobvykle dlhé obdobie kontroly nie je štandardný proces. Dĺžka kontroly vyplynula z toho, že obec Látky je súčasťou balíka, ktorý získal názov 'kauza Veľké vody'. Vzhľadom na to, že finančná kontrola sa nedávno ukončila, Environmentálny fond v najbližších dňoch zašle obci Látky návrh správy o výsledku kontroly s relevantnými informáciami," informovalo ministerstvo.