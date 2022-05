Futbalový servis: Kováčová sa trápi v koncovke, Zvolen stúpa v tabuľke, Sliač zakopol

Všetko podstatné od III. ligy po II. triedu na jednom mieste. Plus regionálna jedenástka kola a hviezda kola I. triedy.

Tipos III. liga Stred

Bánová – Kováčová 2:0 (1:0)

Góly: 22. J. Mráz, 61. A. Bechný. R Plavecký, 220 divákov

Kováčová: A. Tuček – Ján Slovák, M. Turák, B. Žilinec, M. Giertl, V. Mojžiš, M. Macko, F. Fejerčák (78. M. Barta), R. Duda (87. J. Vaník), A. Šanta (80. M. Fekiač), Vladislav Slovák (75. K. Psársky)

Kováčová stále bojuje so zraneniami viacerých hráčov a chýba jej rodený zakončovateľ. A tak aj v Bánovej vo veľmi dobrom hernom prejave na body napokon nesiahla, keď sa znova trápila v koncovke. Všetko by bolo iné, kebyže Kováčová otvorí skóre zápasu, pretože šance na to mala, lenže na „keby“ sa nehrá.

Hneď v 2. minúte zápasu Mojžiš vysúval Dudu, lenže prihrávke chýbala väčšia razancia, a tým pádom musel mierne pribrzdiť a už táto akcia stratila potrebný moment prekvapenia. V 8. minúte zahrávali hostia rohový kop, Slovák hlavou predlžoval center od rohovej zastávky na Žilinca, ale ten len veľmi tesne minul bránu Bánovej.

Hneď po tejto akcii mali domáci rýchly protiútok, ktorý sa dokonca skončil gólom, ale ten arbitri neuznali pre ofsajd. Domáci boli v tej chvíli na koni, Prameň však podržal gólman Tuček, keď vychytal Káčera aj dorážku Bičana. V 18. minúte nevyužila Kováčová brejk a prišiel trest, keď v 22. minúte sa radovala Bánová po centrovanej lopte, za Tučeka ju dopravil na dvakrát Mráz. Hostí to nezlomilo, sám na brankára išiel Slovák, ale Kosa v bráne domácich jeho pokus vytlačil na roh. Domácim odľahlo aj po gólovej strele Žilinca, pri ktorej sa znova blysol gólman Kosa.

V druhom polčase si obe mužstvá vypracovali už len po jednej dobrej príležitosti. Najskôr prišla utešená Fejerčákova strela, ktorá však bránu domácich tesne minula. V 59. minúte hlavný rozhodca neodpískal faul na Turáka, podobná situácia sa zopakovala na opačnej strane, túto situáciu však už rozhodca vyhodnotil ako faul a Bánová zahrávala štandardnú situáciu. Tuček priamu strelu na bránu vytlačil na brvno, ale lopta sa napokon od brvna odrazila k domácemu hráčovi Bechnému, ktorý ju poslal do siete Kováčovej.

Na skóre sa už napokon nemenilo nič, akurát zaujal moment z 87. minúty, kedy už tréner Prameňa Biba nemal k dispozícii hráčov na striedanie, lenže sa zranil René Duda, a tak do hry musel miesto neho na pár záverečných minút poslať striedajúceho gólmana Vaníka.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Opäť sme odohrali veľmi dobrý zápas. Hráčom nemôžem nič vytknúť, každý hral v rámci svojich možností a viacerí so zdravotnými problémami. Vydali zo seba na ihrisku maximum. Dobre sme kombinovali, dobre sme dostupovali súpera, napádali sme rozohrávku súpera, z čoho pramenili chyby súpera, dostávali sme sa aj do šancí, ale tie sme, žiaľ, nedokázali využiť. Chýba nám typický zakončovateľ.“

Ostatné výsledky 23. kola: Lučenec – R. Sobota 1:2, L. Hrádok – Čadca 3:0, D. Kubín – O. Veselé 0:0, Žarnovica – Rakytovce 0:1, Krásno – L. Štiavnica 4:0, Fiľakovo – Martin 2:2, Kalinovo – Podkonice 1:4

1. D. Kubín 23 18 1 4 69:26 55

2. Rakytovce 23 15 5 3 42:16 50

3. Martin 23 14 5 4 44:22 47

4. Bánová 23 12 5 6 36:13 41

5. O. Veselé 23 12 5 6 42:23 41

6. Lučenec 23 12 2 9 36:31 38

7. Fiľakovo 23 10 6 7 33:27 36

8. Podkonice 23 10 5 8 45:29 35

9. Kalinovo 23 9 5 9 31:31 32

10. Kováčová 23 8 3 12 27:39 27

11. L. Hrádok 23 8 2 13 34:57 26

12. R. Sobota 23 8 2 13 22:48 26

13. Krásno 23 7 3 13 36:41 24

14. L. Štiavnica 23 4 6 13 22:42 18

15. Žarnovica 23 5 1 17 22:58 16

16. Čadca 23 1 6 16 21:59 9

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – Medzibrod 0:0

Rozhodoval: Fúsek, 50 divákov

Pliešovce: J. Rabota – D. Martin (25. D. Vreštiak), M. Vronský, J. Kouřil, A. Pálka (86. A. Prokein), J. Malatinec (74. E. Valach), J. Homola, M. Sýkora, V. Bobor, M. Hraško, Ľ. Jamnický

Tatran chcel doma naplno bodovať, ale privítal húževnatého a kvalitného súpera z Medzibrodu. Hostia dobre kombinovali, boli silní na lopte, vypracovali si v prvom polčase viacero náznakov šancí. Domáci mali tiež pár šancí, no Hraškovi aj Vronskému chýbala finálna fáza. Domáci tréner musel po zranení Martina vynútene striedať, no Vreštiakov príchod oživil hru Tatrana.

V prvom polčase boli hostia mierne futbalovejší. Druhé dejstvo bolo iné. Pliešovce boli útočnejšie, zlepšili svoju hru, mali náznaky šancí, ale čistú gólovú šancu si Tatran nevypracoval.

V závere narobilo domácemu trénerovi vrásky na čele ďalšie vynútené striedanie, keď si Adam Pálka zlomil ruku. Medzibrod mal najväčšiu šancu po priamom kope, blysol sa však domáci gólman Rabota a tento jeho zákrok bol zlomovým momentom duelu.