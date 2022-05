Z jednosmerného mosta ponad Krupinicu bude dvojsmerný

V meste začínajú s rekonštrukciou mosta.

Most spája Malinovského ulicu so sídliskom Majerský rad. (Zdroj: Ľubica Mojžišová)

KRUPINA. V Krupine začínajú s rekonštrukciou mosta ponad rieku Krupinica, ktorý je spojnicou Malinovského ulice so sídliskom Majerský rad.

Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav súčasnej konštrukcie - oceľového mostného provizória.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Stavenisko si vo štvrtok prevzal vysúťažený dodávateľ, ktorý má podľa zmluvy obnoviť most do šiestich mesiacov za približne 560-tisíc eur," informoval primátor mesta Radoslav Vazan.



Na základe predloženého statického posudku je most od roku 2020 uzavretý. Priechodnou zostala len lávka pre peších, ktorá je konštrukčne napojená na hlavnú mostnú konštrukciu. Od piatka je pre rekonštrukčné práce zatvorená tiež.

"Keďže bola premávka na pôvodnom oceľovom moste jednosmerná, mesto sa rozhodlo vzhľadom na enormný nárast počtu motorových vozidiel a v nadväznosti na potrebu kompletnej rekonštrukcie mosta riešiť problematiku demontážou

nevyhovujúceho mostného provizória a jeho nahradenie novou mostnou železobetónovou konštrukciou s obojsmernou cestnou premávkou a so zachovaním chodníka pre peších," objasnil primátor.



Súčasťou stavby sú aj preložky káblových vedení umiestnených na telese mosta, bez realizácie ktorých nie je možné začať s asanáciou mostného telesa. "Vybavenie povolení a súvisiace uzavretie zmlúv na vykonanie týchto preložiek značne

oddialilo samotné začatie stavby," dodal Vazan.