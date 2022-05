Sumár podpisov v HKM: Brankárska otázka je vyriešená, z Pardubíc prichádza slovenský útočník

Zosumarizovali sme pre vás najdôležitejšie podpisy a príchody nových hráčov v HKM Zvolen za posledné obdobie.

ZVOLEN. Bronzový HKM Zvolen postupne odhaľuje pre fanúšikov zloženie svojho kádra pre nadchádzajúcu sezónu 2022/2023. Z uplynulého kádra sa nepočíta až z 13 hokejistami, čo nedávno prezradil samotný prezident klubu Dušan Mráz.

K už dlhšie známy menám pribudli nové. Čerstvé podpisy a príchody hráčov za uplynulé obdobie sme pre vás zosumarizovali. Prvým oznámeným novým legionárom sa stal Deven Sideroff, kanadský útočník sa vydal na európske klziská v sezóne 2020/21, keď v drese HC Innsbruck odohral 48 zápasov so ziskom 38 bodov.

Sideroff má perfektnú strelu

Naposledy pôsobil v druhej najvyššej švédskej lige, kde si pripísal 36 bodov v 48 zápasoch. 25-ročný útočník bol pred 7 rokmi draftovaný v 3. kole Anaheimom Ducks a aj keď v NHL nakoniec neodohral ani zápas, tak vo farmárskom tíme Ducks v AHL odohral 3 sezóny. Okrem toho má na konte aj bronzovú medailu z majstrovstiev sveta do 18 rokov, kde bol spoluhráčom bývalého rytiera Jérémyho Roya.

„Deven je veľmi šikovný hráč s vynikajúcou strelou a vďaka tomu, že je pravák, bude veľmi užitočný v presilových hrách. Medzi jeho prednosti patrí vysoká pracovná morálka, rýchle korčuľovanie a nadpriemerné kombinačné zručnosti, ktoré dokáže využiť v kľúčových momentoch hry. Aj keď ho zdobí vynikajúca strela, tak o Devenovi nemôžeme hovoriť len ako o strelcovi, pretože pokiaľ nie je v dobrej streleckej pozícii, tak vďaka svojim kombinačným zručnostiam dokáže podržať puk a vytvoriť šancu pre spoluhráčov,“ napísal HKM Zvolen o novej posile na svojom webe.

Ako klub vyriešil brankársku otázku

Ktorý slovenský útočník prichádza z Pardubíc a aj napriek mnohým ponukám si vybral práve HKM

Podpisy trojice obrancov

Novým mužom obliekajúcim dres Zvolena bude aj 21-ročný obranca Dávid Mudrák, ktorý sa do materského klubu vracia po 4 rokoch. Z HKM odišiel v roku 2018 v dorasteneckom veku do Fínska, kde zotrval do konca sezóny 2019/2020. V ďalšej sezóne zažil premiéru v slovenskej extralige, pôsobil v Košiciach a Michalovciach.