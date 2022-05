Zaostrené na reorganizáciu: Tretie ligy budú už len dve. Kto bude hrať v akej súťaži?

Pozreli sme sa na to, kto by podľa aktuálnych tabuliek pôsobil v akej lige.

ZVOLEN. Futbalová reorganizácia. Pomaly ale isto sa toto slovné spojenie stáva azda najskloňovanejším medzi futbalovými klubmi a fanúšikmi.

No, keď sa bavíte na túto tému aj so zainteresovanými, do istej miery prevláda nevedomosť, ako to celé bude vyzerať. Najdôležitejšie však je, že chystané zmeny zasiahnu aj tímy z nášho regiónu.

Reorganizácia mala začať platiť už v sezóne 2020/2021, ale pandémia urobila svoje a tak nové prerozdelenie súťaží vojde do platnosti od nadchádzajúceho ročníka – 2022/2023. Najdôležitejšou poznámku je to, že reorganizácie sa ale týkajú len súťaží od tretej ligy nižšie.

V súčasnosti máme na Slovensku štyri III. ligy, od nasledujúcej sezóny však budú len dve. III. liga Západ a III. liga Východ.

Pod týmito súťažami budú terajšie tretie ligy, ktoré sa budú volať Majstrovstvá regiónu. Tie budú (ako doteraz) rozdelené na 4 časti – Stred, Východ, Západ a Bratislava.

Pod touto ligou ostanú súťaže tak ako doteraz – IV. liga Juh a Sever, V. liga bude rozdelené do 4 kategórií (naše tímy budú stále pôsobiť v skupine C. A v oblastnom futbalovom zväze vo Zvolene ostanú (snáď) aj dve súťaže I. a II. trieda.

Ďalej sa okrem iného dočítate AJ TOTO: Do akej časti by patrili jednotlivé tímy v prípade postupu do III. ligy

Ako by vyzerala novovytvorená liga Majstrovstvá regiónu a kto by ju hral

Aké zmeny nastanú v IV. lige Juh a v V. lige skupine C

Ktoré tímy zo IV. ligy sa nemusia obávať zostupu

Jedna vec je tabuľkové postavenie a nové rozdelenie líg, druhou bude realita

Dve tretie ligy

Prejdime teda aktuálne k tomu najpodstatnejšiemu, novinkám, ktoré sa budú týkať aj našich klubov. V strede sa určila pomyselná demografická čiara.

Do novej III. ligy Západ budú zaradené tímy z okresov Zvolena, Banskej Bystrice, Krupiny, Žiaru nad Hronom, Žiliny, Martina, Čadce a Veľkého Krtíša. Do novej III. ligy Východ zas kluby Detvy, Brezna, Lučenca, Rimavskej Soboty, Liptovského Mikuláša a Dolného Kubína.